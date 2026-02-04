澤倫斯基控俄趁停火期囤彈藥 寒冬中襲能源設施

（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯利用美國支持的能源停火協議囤積彈藥，並在和平會談前夕出動數百架無人機與創紀錄數量的彈道飛彈攻擊烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基今天表示，烏克蘭正在等待美國對俄羅斯夜間襲擊烏克蘭能源基礎設施的回應。此前，華府促成俄烏對能源目標的短暫停火。

美國總統川普告訴記者，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾同意一項協議，而這項協議已於1日到期。

川普在白宮說：「協議是從週日到週日，協議一結束，他昨晚發動猛烈攻擊。他遵守了諾言…我們接受這種情況，因為那裡真的、真的很冷。但就是週日結束，他確實從週日遵守到週日。」

被問到他是否感到失望時，川普回答說：「我希望他結束這場戰爭。」

這波攻擊在嚴寒天氣中癱瘓多座城市的供暖系統，包括烏克蘭首都基輔在內。與此同時，烏克蘭談判人員正前往阿布達比，參與由美國斡旋將於4日與5日舉行的第2輪三方會談。

澤倫斯基在社群平台X上發文表示：「這是針對能源基礎設施的蓄意攻擊，動用了創紀錄數量的彈道飛彈。」他昨天才指出，莫斯科大致遵守兩國就能源設施達成的暫停攻擊協議。

他說：「俄軍利用美國提出的短暫停火建議，不是為了支持外交，而是為了囤積飛彈。」

烏克蘭官員說，在氣溫下探到攝氏零下20度左右時，俄羅斯出動450架無人機並發射70多枚飛彈，在這波攻擊中造成至少12人受傷，並擊中公寓大樓與能源基礎設施。

烏克蘭副總理庫列巴（Oleksiy Kuleba）指出，基輔仍有1142棟公寓大樓沒有暖氣，烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的官員表示，有27萬名居民還住在沒有暖氣的公寓內。

烏克蘭大部分地區正遭遇新一波寒流，專家稱這是6年來最寒冷的1月。由於停電與供暖中斷持續數小時甚至數日，許多家庭只能在冰冷昏暗的公寓中挨凍受苦。（編譯：張曉雯）1150204