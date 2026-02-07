澤倫斯基控俄400架無人機、40枚飛彈 攻擊烏克蘭能源設施

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，俄羅斯今天派出超過400架無人機和發射約40枚飛彈襲擊烏克蘭能源設施，包括電網、發電設施以及配電站。基輔當局已向波蘭請求緊急電力支援。莫斯科當局對於澤倫斯基的指控尚未立即發表評論。

另外，澤倫斯基7日並表示，美國方面希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周主辦俄烏會談。

俄羅斯7日襲擊烏克蘭，消防員在烏克蘭基輔市一處俄羅斯無人機和飛彈襲擊現場進行救援。（烏克蘭國家緊急狀況服務局基輔地區新聞處提供/路透社）

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X發文說：「俄羅斯每天都可以選擇真正的外交途徑，但選擇的卻是新一波攻擊行動。至關重要的是，所有支持烏美俄三方談判的人都必須對此作出回應。必須剝奪莫斯科方面利用寒冷天氣作為對付烏克蘭籌碼的能力。」

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，俄羅斯派出超過400架無人機和發射約40枚飛彈襲擊烏克蘭能源設施，包括電網、發電設施以及配電站。（路透社資料照）

烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）指出，俄羅斯這次攻擊波及烏克蘭西部地區2座火力發電廠及烏克蘭電力分配系統核心設施，包括變電站與關鍵電力傳輸線。什米哈爾在通訊軟體Telegram表示，「俄羅斯再次對烏克蘭能源設施發動大規模襲擊的罪行，…只要安全狀況允許，電力工程人員將立即展開修復工作。」

另外，法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）政府持續施壓莫斯科與基輔，要求雙方結束這場持續近4年的衝突。

澤倫斯基7日也指出，美方除了希望俄烏戰爭今年6月前結束，還首度提出下周主辦俄烏會談。

美方近期雖斡旋雙方在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）進行談判，但至今仍未能就棘手的領土問題達成折衷方案。

俄羅斯目前占領烏克蘭約20%的領土。俄方正極力爭取烏東頓內茨克州（Donetsk）的完全控制權，作為協議的一環。但烏克蘭表明，若協議無法嚇阻俄羅斯再次入侵，基輔絕不簽署。

澤倫斯基告訴媒體：「美國首度提議烏克蘭與俄羅斯的談判團隊一周後在美國會面，地點可能選在邁阿密。」澤倫斯基還說：「他們（美方）表示希望6月前完成所有工作。」

澤倫斯基認為相較於俄羅斯，烏克蘭被要求做出更多的妥協。他在7日發表的談話中強調，不能容忍華府與莫斯科背著基輔達成協議，特別是涉及烏克蘭主權的議題。此外，澤倫斯基還指出，針對2022年起遭俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠控制權問題，雙方目前也未能達成「共識」。