澤倫斯基控台灣供俄電子零件 賴清德：允諾加強管理保護烏克蘭



烏克蘭總統澤倫斯基日前在達沃斯世界經濟論壇（WEF）公開點名，指稱台灣電子零組件經由第三國流入俄羅斯，助長俄軍生產飛彈、延續戰爭。對此，總統賴清德今天（23日）回應表示，台灣願意「加強管理透過第三國、同時隱藏最終目的地的商品」，避免相關產品進入俄羅斯，以實際行動保護烏克蘭，並重申「台灣與烏克蘭人民站在一起」。





賴清德今天上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並於會前接受媒體聯訪。針對澤倫斯基指控台灣電子零件流入俄羅斯一事，賴清德指出，台灣已加入歐美制裁俄羅斯的行列，並與友盟國家共同投入烏克蘭人道救援行動。他表示，台灣不僅在政策與行動上支持烏克蘭，也有年輕人親赴當地參戰，與烏克蘭人民站在同一陣線，甚至因此犧牲寶貴生命；未來戰爭結束後，台灣也願意與歐美盟友共同參與烏克蘭重建。

廣告 廣告

賴清德說，因此他在此要請烏克蘭澤倫斯基總統提供具體資訊，台灣願意加強管理透過第三國，同時「隱藏最終目的地」的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭，最後祈求上帝保佑烏克蘭，儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

另外，面對藍白持續阻擋國防特別預算案，昨天AIT處長谷立言表示，「自由不是免費的，支持台灣的軍購預算」。賴清德今天則回應指出，「自由不是免費的，Freedom is not free」是美國一句俗諺，也刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，象徵當危機來臨時必須有所犧牲。

賴清德指出，台灣正面臨中國威脅，必須全力支持國軍，「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，並呼籲在野黨不要再阻擋，讓國防特別預算儘速完成審議，使國軍能無後顧之憂站在第一線保家衛國。

更多上報報導

普丁與美代表團討論近4小時「富建設性」 俄將與美烏在阿聯談判

美國代表團抵克宮會晤普丁 川普與澤倫斯基會後稱終戰之路還很長

澤倫斯基將在達沃斯與川普會面 美國特使稱停火協議「只剩下1個待解決問題」