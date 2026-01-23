澤倫斯基控台灣電子零件流向俄方 賴清德發文嚴正回應了

賴清德在X平台貼出一張他在總統府辦公室窗邊，擺放烏克蘭國旗藍黃色彩的蝴蝶蘭，窗外一片藍天的照片，象徵他心繫烏克蘭的和平。（取自賴清德X平台）

烏克蘭總統澤倫斯基指控台灣電子零件流向俄羅斯，賴清德總統今天透過X平台兩次發文表示，我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。我們樂意就此問題與烏克蘭澤倫斯基總統交換更多資訊。

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開點名台灣電子零件流向俄羅斯，質疑國際社會未能有效阻止相關企業供應關鍵零組件，使俄羅斯得以延續戰爭。

賴清德在X平台貼出一張他在總統府辦公室窗邊，擺放烏克蘭國旗藍黃色彩的蝴蝶蘭，窗外一片藍天的照片，象徵他心繫烏克蘭的和平。他發文指出，台灣長期與國際夥伴合作、堅定支持烏克蘭，推動人道救援並且協調對俄羅斯的制裁。

他表示，我們樂意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與烏克蘭澤倫斯基總統交換更多資訊。

賴清德強調，台灣也有青年為捍衛烏克蘭的自由而犧牲生命。我們立場很明確：任何協助侵略者，或違反國際禁運或出口管制規定都是我國人民及政府政策所不容。「我們衷心祈求烏克蘭早日重獲和平」。

