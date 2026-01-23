澤倫斯基控台灣電子零件流向俄羅斯 外交部：歡迎提出情資

烏克蘭總統澤倫斯基，在瑞士達沃斯經濟論壇中，點名台灣的電子零件，流向俄羅斯，讓俄羅斯能繼續製造武器攻擊烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯論壇公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯，讓俄羅斯持續生產飛彈、延續戰爭。外交部今天（23日）回應，呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資。（請聽AI報導。）

外交部強調，自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。台灣至今已6度擴大管制清單，將3300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。

外交部指出，美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的挑戰，我國也一直持續與理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

外交部表示，中國大陸是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者，呼籲國際社會共同正視這個問題，台灣將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。