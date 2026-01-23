澤倫斯基控台灣電子零件流向俄 賴清德：加強管制隱藏最終目的商品

總統賴清德2026.1.23出席電器空調影音大展前受訪談及美國AIT處長谷立言「自由非免費」。郭宏章攝



烏克蘭總統澤倫斯基於1月22日公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯，讓俄方得以持續生產飛彈，賴清德總統今天（1/23）上午對此表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，賴清德也請澤倫斯基把相關訊息給台灣，台灣願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。賴清德也強調，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，並且也跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援，戰後也將投入重建烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基於昨天（1/22）出席瑞士「達沃斯世界經濟論壇」（Davos Forum）時發表演說，公開點名台灣、歐洲，美國等國的公司，提供電子零件等關鍵零組件，流入俄羅斯，持續製造飛彈，

對此，總統賴清德今天上午出席年終購物展時表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作，台灣也有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，也有台灣的年輕人因此而犧牲寶貴的生命。在未來，戰爭結束之後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列。

賴清德強調，請烏克蘭澤倫斯基總統把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，來保護烏克蘭。」

最後，賴清德也祈求上帝，「保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。」

