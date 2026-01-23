澤倫斯基控台灣電子零件「流向俄羅斯」 賴清德：加強管制隱藏最終目的的商品

澤倫斯基控台灣電子零件「流向俄羅斯」，對此，賴清德說，加強管制隱藏最終目的的商品。（總統府提供）

烏克蘭總統澤倫斯基稱，台灣提供電子零件給俄羅斯，讓俄羅斯可以持續生產飛彈、延續戰爭。對此，總統賴清德今（23）日表示，願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯。

台灣電子零件「流向俄羅斯」？

賴清德今出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並且接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，澤倫斯基指控台灣提供電子零件給俄羅斯，讓俄羅斯可以持續生產飛彈、延續戰爭？

賴清德請澤倫斯基給資訊 喊「加強管制」

對此，賴清德說，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，台灣也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作，另外，台灣還有年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭的人民站在一起，甚至因此而犧牲寶貴的生命。

廣告 廣告

賴清德指出，在未來，戰爭結束後，台灣也願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此他也請烏克蘭澤倫斯基把訊息給台灣，「我們願意加強管制透過第三國同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯，保護烏克蘭」。

另外，賴清德最後還強調，「我祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火」。

更多鏡週刊報導

冷氣團發威！中橫成銀白世界畫面曝光 小編急籲「冷靜」：千萬別猴急

把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼

驚！川普空軍一號驚傳故障 急返航原因曝光