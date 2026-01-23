澤倫斯基控台灣！ 電子零件流向俄國助普丁生產飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基，在瑞士達沃斯經濟論壇中，點名台灣的電子零件，流向俄羅斯，讓俄羅斯能繼續製造武器攻擊烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基在達沃斯世界經濟論壇發表演說時，公開點名台灣的電子零件流向俄羅斯，讓俄方得以持續生產飛彈、延續戰爭。澤倫斯基的發言，意外讓台灣成為演說焦點。（葉柏毅報導）

澤倫斯基在與川普會談之後，在世界經濟論壇發表演說，直言俄烏戰爭持續至今，在過去一年，幾乎沒有任何改變，並批評歐洲在自我防衛與支援烏克蘭上，仍然做得不夠。澤倫斯基強調，俄羅斯之所以能持續生產飛彈，與部分企業未被有效制止，還能持續向俄方供應關鍵零組件有關。

澤倫斯基並在演說中點名，包括台灣在內，部分地區企業的電子零件，仍然流入俄羅斯，讓俄羅斯得以繼續製造武器，攻擊烏克蘭，而歐洲與美國對此「沒有嚴厲譴責」，才讓普丁一再得逞。澤倫斯基說，世界秩序不是靠話語，而是靠行動建立的，呼籲國際社會要拿出勇氣，切斷俄羅斯的戰爭供應鏈。

澤倫斯基也宣布，美國、烏克蘭與俄羅斯的談判團隊，預計將在1月23日至24日在阿拉伯聯合大公國舉行首次三方會談，外界關注是否能為這場持續3年多的戰爭帶來停火契機。