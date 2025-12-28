澤倫斯基控普丁用飛彈回應和平 川普將再提「對普丁好」新版和平計畫

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普即將於美東時間28日，在自家海湖莊園（Mar-a-Lago）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會晤。但就在兩人會面的前夕，俄軍對烏克蘭首都基輔展開長達10小時的大規模空襲，釀成至少2人死亡、32人受傷，就連當地BBC記者所住的公寓都被炸。澤倫斯基對此痛批，俄方「不想要和平」。

10小時轟炸

澤倫斯基是在他前往美國途中，做出了此番發言。澤倫斯基這趟與川普的會談，將討論美、烏雙方特使所達成的20點新版和平計畫。

據當地政府說法，俄羅斯於27日凌晨對基輔發動轟炸，時間長達10小時，至少2人不幸罹難，傷者多達32人。烏克蘭發展部長庫列巴（Oleksiy Kuleba）稱，能源設施遇襲受損，導致基輔及鄰近地區的40%公寓，暖氣供應中斷。

俄羅斯國防部聲稱，他們出動長程精準武器打擊能源設施，理由是這類設施，被用於烏克蘭軍方、軍工企業的利益。

澤倫斯基在Telegram平台發文，稱俄羅斯此次動用了近500架無人機、40枚飛彈襲擊基輔。

BBC記者家被轟

經過一夜轟炸，多棟公寓被炸出大洞，住家失火。BBC記者格里巴諾娃（Anastasiya Gribanova ）所住的公寓社區也沒倖免，高樓層住家陷入回祿之災。格里巴諾娃當時人在電梯，她本人所幸毫髮無傷。

烏克蘭救災部門稱，已將東部達爾尼察區（Darnytskyi）一座養老院的68人，全數撤離。

普丁不想要和平

澤倫斯基在Telegram直言，俄羅斯總統普丁並不想結束戰爭，「俄羅斯代表談了很久，但其實『匕首』（Dagger）飛彈與『見證者』（Shaheds）已替他們說話了」。他還批評俄方的空襲「病態」，並再次疾呼歐美抓住機會、強硬回應莫斯科的侵略行徑。

俄羅斯這波大規模轟炸，同樣驚動了烏克蘭西側鄰國、波蘭。波蘭與烏克蘭邊界長達530公里，華沙讓自家的戰機、雷達與防空系統做好戒備，直至27日早晨才確定空域並未被侵犯。

俄羅斯國防部則稱，防空系統擊落了近200架來犯的烏克蘭無人機，當中8架就在莫斯科上空被攔截。

俄羅斯總統普丁。普丁態度強硬，堅持烏克蘭割讓頓巴斯，否則他就用軍事力量搶奪。（圖／翻攝自X平台 @AlertState）

加拿大承諾金援572億

澤倫斯基在會見川普之前，先於27日和加拿大總理卡尼（Mark Carney）短暫會晤。卡尼承諾會給予烏克蘭13.5億英鎊（約572億台幣）的經濟援助，並同意「持久的和平」，需要「一個有意願的俄羅斯」。

澤倫斯基在加拿大的諾瓦斯科西亞省（Nova Scotia）停留期間，再批評俄軍對基輔的轟炸，是「俄方對我們和平努力的回答，真正顯示普丁不想要和平」。

澤倫斯基還呼籲歐洲領袖討論外交「優先事項」，強調推動和平計畫「需要堅定立場」。

BBC分析，俄羅斯不願妥協的領土與安全保障兩項議題，恐怕會重回談判桌。但普丁態度同樣強硬，他於27日放話，如基輔不願以和平方式解決衝突，俄羅斯將以軍事方式實現自身目標。

川普警告澤倫斯基

澤倫斯基念茲在茲的20點和平計畫，是先前28點美俄磋商方案的修改版本。原版由川普特使魏科夫（Steve Witkoff）所擬定，但被外界廣泛批評為太偏袒俄羅斯。

澤倫斯基對新版計畫表達樂觀態度，直呼此為「終結戰爭的基本文件」。但川普在與美國媒體Politico的訪問中，對澤倫斯基出言警告，「直到我批准之前，他什麼都沒得到」。

新版計畫據悉包含美國、北約與歐洲盟國的安全保證，就俄羅斯再度入侵烏克蘭的情境，有經過協調的軍事回應。

和談的另一大障礙，為烏克蘭對東部頓巴斯地區的少許控制，但澤倫斯基已鬆口，「自由經濟區」可為選項。

川普告訴Politico，他預料28日會有更新版本的和平方案，「我認為此版本會對他好，會對普丁好」。川普另補充說，他預期「很快」就會與普丁談話。

