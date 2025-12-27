澤倫斯基控莫斯科利用白俄領土繞過防禦 攻擊烏克蘭

（中央社基輔26日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯利用其盟友白俄羅斯境內的普通公寓大樓，繞過基輔的防禦，攻擊烏克蘭目標。

路透社報導，澤倫斯基在軍事參謀會議後在通訊軟體Telegram發文指出，「我們注意到，俄軍正試圖經由鄰國白俄羅斯領土繞過我們的防禦攔截陣地。這對白俄羅斯而言是有風險的。」

他說，「令人遺憾的是，白俄羅斯為了俄羅斯的侵略野心而犧牲國家主權」。

澤倫斯基表示，烏克蘭情報單位觀察到白俄羅斯在靠近邊境的白俄居民聚落，包括民宅大樓上部署軍備，以便發動攻擊。

他指出，「（白俄羅斯邊境）普通5層樓公寓的屋頂上被安裝天線和其他設備，用來協助引導『見證者』（Shaheds）無人機攻擊烏克蘭西部地區的目標。這完全無視人命，明斯克當局必須停止這種行為」。

針對這項指控，俄羅斯與白俄羅斯國防部未立即做出回應。

莫斯科當局2022年2月利用白俄羅斯領土，發動入侵烏克蘭的戰爭，雖然長期執政的白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）承諾不會派遣部隊參戰，但白俄至今依然是俄羅斯最堅定的盟友。（譯者：高照芬/核稿：劉淑琴）1141227