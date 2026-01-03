澤倫斯基提名新防長 肯定無人機與數位化能力

（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天提名副總理兼數位轉型部部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接任國防部長，並讚揚他在發展無人機和推動國防數位化方面的能力。

路透社報導，費多羅夫人事案須獲國會批准。他預計將接替什米哈爾（Denys Shmyhal），成為新任國防部長。

澤倫斯基在晚間例行影片談話中表示：「費多羅夫深度參與『無人機戰線』（drone line）計畫，並在國家服務和流程數位化方面卓有成效。」

廣告 廣告

他說：「我們必須與所有軍事人員、軍事指揮體系、國家武器製造商及烏克蘭的夥伴攜手合作，在國防領域實施真正有效的變革。」

澤倫斯基還說，國防部在什米哈爾的領導下展現了良好成績，並說將安排他到新的政府職位。什米哈爾曾擔任總理。（編譯：盧映孜）1150103