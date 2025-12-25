澤倫斯基提「新20點和平計畫」 領土與核電廠問題仍僵持、談判恐受阻

編譯莊佳芳／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基公布關於俄烏戰爭的「新20點和平計畫」，並表示雖然俄烏雙方在多數議題上已取得一致立場，但對烏東領土控制權，以及扎波羅熱核電廠的營運歸屬上，仍未達成共識。分析指出，這兩項議題涉及軍事安全與能源主權，是談判中最具爭議的核心問題。俄方表示會對此計畫進行討論，但專家認為，俄方短期內恐怕將採取冷處理態度，和平進程仍面臨不小變數。

俄烏大多問題已取得一致立場

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）針對美國在11月提出的28點方案做出修訂，提出新的20點計畫。烏方與美方對於頓涅茨克東部區域的撤軍，以及烏克蘭放棄加入北約等關鍵條款有實質改變，根據新的方案，俄國目前佔領的地區將不被承認是其領土。

經過幾輪的磋商，澤倫斯基表示，烏方與俄方已經在大多數問題上取得一致的立場，但在烏克蘭東部領土的控制權，以及歐洲最大的核電廠—扎波羅熱核電廠的控制權，尚未達成共識。

澤倫斯基與美方針對先前提出的停火28點方案進行磋商後，提出新20點計畫。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

關鍵兩問題未取得共識

烏克蘭東部領土問題一直是談判中最複雜的一部分，俄羅斯要求烏方撤離該區所有軍隊，包括烏軍目前控制的的區域，但烏方希望將衝突定格在目前的戰線上。對此美國建議烏克蘭在其控制的頓涅茨克地區，建立非軍事區與自由經濟區。

至於誰能夠控制及營運扎波羅熱核電廠，目前也未達成共識。該廠位處戰事前線地區，且位於俄軍控制地區內，美方最初的計畫是由烏克蘭、俄羅斯和美國三方，以合資企業的方式共同營運，但烏方希望該廠是由基輔和華盛頓各佔一半股份。

新20點和平計畫

德國之聲針對澤倫斯基提出的「新20點和平計畫」做出關鍵分析。首先，包括俄國在內的所有簽署國，都將承認烏克蘭的國家主權，且烏俄雙方將簽署無條件互不侵犯條約。美國、北約及歐洲國家也要提供烏克蘭等同於「北約第五條」的強力安全承諾，並讓烏軍保持80萬兵力的規模。

此外，新和平計畫要求俄方不得阻礙烏克蘭利用黑海與第聶伯河進行商業活動，且雙方須執行「全部交換」原則釋放戰俘與被拘留平民。作為交換，在協議簽署後，烏克蘭必須盡快舉行總統大選。最後，這項新和平計畫的執行將由川普主持的和平委員會，以及其成員包含烏克蘭、俄羅斯、歐洲國家、美國及北約等進行最高層級的監督與保障，若有違反將立即實施制裁。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄國對和平的要求不會改變。（圖／翻攝自克里姆林宮官網）

專家：俄方恐怕冷處理

對於這項新計畫，俄國官員證實總統普丁已經收到相關報告，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國對和平的要求不會改變，領導層也會就這份計畫，展開新的討論會議後做出回應，但俄羅斯問題專家拉茨（Andras Racz）卻表示，該計畫象徵美烏首度立場協調，俄方恐怕不會作出積極的回應。

