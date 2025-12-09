澤倫斯基擬向美提交新版和平方案 領土與安全承諾成最大分歧

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)今天(9日)在義大利會晤教宗良十四世(Pope Leo XIV)，同時準備向美國遞交新版和平方案，以結束俄羅斯2022年2月發動的戰爭。

澤倫斯基於義大利岡多福堡(Castel Gandolfo)與教宗良十四世會面，教宗呼籲各方外交努力應促成「公正且持久的和平」。澤倫斯基稍後也將與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)會晤。梅洛尼堅定支持烏克蘭，但其聯合政府內部仍存在反對續推軍援的聲音，導致義大利尚未敲定下一階段援助計畫。

為凝聚西方立場，澤倫斯基昨天已在倫敦與英、法、德領袖會談，隨後赴布魯塞爾與歐盟及北約領導人討論後續安全安排。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)強調，烏克蘭的主權與安全必須獲得長期保障；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)則表示，歐洲正在為基輔準備「強而有力的安全保障」，並致力於使歐美立場趨於一致。

澤倫斯基與歐洲領袖舉行會談之際，美國總統川普(Donald Trump)持續向基輔施壓，要求達成和談。川普此前批評澤倫斯基「甚至沒有閱讀」美方提出的方案，而第一版方案也被烏克蘭及其盟友批評過於偏向俄羅斯。

澤倫斯基表示，美國最初提出的28點計畫已在雙方週末會談後縮減為20點，烏克蘭與歐洲官員將共同研議，並且會在今天晚間把烏克蘭的版本送交美方。

據悉，華府的提案要求烏克蘭放棄部分尚未被俄軍佔領的領土，以換取低於加入北約成員國的安全保障。澤倫斯基明確表示，烏克蘭在法律與道德上都無權割讓領土，並指出「領土問題」與「國際安全承諾」仍是最主要的分歧。他同時質疑，一旦俄羅斯再度侵略，西方國家是否會提供具體且及時的介入，目前仍未獲得明確答覆。

川普自1月重返白宮以來，對烏克蘭態度反覆，不僅批評澤倫斯基不感謝美國的幫助，也對試圖說服普丁(Vladimir Putin)停戰未果感到失望，近日還制裁俄國石油企業。