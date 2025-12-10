澤倫斯基擬提交修訂和平提案 願在安全獲保障之下舉行選舉
美國總統川普正向基輔施壓，要求烏克蘭接受由華府擬定的協議。不過，這項協議初版因過於偏向俄羅斯，而遭到烏克蘭盟友批評。烏克蘭總統澤倫斯基9日指出，只要安全能獲得保障，他已準備好在烏克蘭舉行新的選舉，且有望在一天內，向美國提交有關結束與俄羅斯將近四年戰爭的修訂提案。
法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）走訪歐洲盟邦協調應對之策後，向媒體表示：「我們今天（9日）仍在努力，也會在明天（10日）繼續處理。我認為我們會在明天提交建議。」
川普稍早指責澤倫斯基沒有閱讀美方的最新提案，並在9日刊出的Politico專訪中表示，俄羅斯在這場衝突中「占據上風」。他也指控基輔「利用戰爭」避免舉辦大選。
自俄羅斯入侵以來，烏克蘭因實施戒嚴法，已多次延後選舉。川普說：「大家都在談論民主，但事情發展到這個地步，已經不像民主了。」
依據烏克蘭法律，實施戒嚴法時，不得舉行選舉，若無此限制，原定2024年3月就應舉行總統選舉。然而，在川普發表談話後，澤倫斯基表示，已準備好籌辦新的選舉，他說：「我現在公開請求，希望美國協助我，可能與歐洲夥伴一同確保選舉安全地舉行。」
澤倫斯基過去幾天，奔波歐洲盟國首都，協調解決美方提出的方案。8日在倫敦和布魯塞爾與歐洲領袖會談。9日前往義大利，會晤羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。
華府提出的方案，包括要求烏克蘭放棄俄羅斯尚未占領的整個頓巴斯（Donbas）工業區，以換取安全承諾，但這些承諾，無法滿足基輔希望加入北約（NATO）的訴求。
澤倫斯基表示，在美國和烏克蘭上周末會談後，美方原本的28點方案，已減至20點。他說，領土議題及國際安全保證，是雙方最重要的歧見之一。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在電視談話中指稱，烏克蘭東部的頓巴斯區，是俄羅斯的「歷史領土」。他說：「這片土地很重要，它絕對是我們的歷史領土。」
教宗良十四世在與澤倫斯基會面後表示：「不把歐洲納入討論，就想促成和平協議，我認為這不切實際⋯⋯戰爭發生在歐洲，我認為歐洲必須成為我們目前和未來尋求安全保證的參與者。不幸的是，並非所有人都明白這一點。」
（責任主編：莊儱宇）
