澤倫斯基斥責歐洲領導人不作為 與川普達成「戰後安保協議」

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯與川普會面，他說，烏克蘭將與美俄對話，還表示，一切都和土地有關。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，基輔和美國已經就戰後安全保障達成協議，但協議還沒簽署。他說，烏克蘭、美國和俄羅斯周五開始將在阿拉伯聯合大公國舉行三方會談。澤倫斯基也譴責歐洲領導人在烏克蘭戰爭問題上不作為。（戚海倫報導）

烏克蘭總統澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，他嚴厲批評歐盟缺乏「政治決心」對抗俄羅斯總統普丁，也指責烏克蘭部分重要盟友。美國有線電視新聞網CNN報導，澤倫斯基譴責歐洲領導人在烏克蘭戰爭問題上不作為，還把他們最近在格陵蘭島問題上的行為相提並論。

澤倫斯基質問，「大家的注意力都轉向格陵蘭島，很明顯，大多數領導人都不知道該如何應對。似乎每個人都在等美國冷靜下來，希望它就此平息。但如果它不會平息呢？那又該怎麼辦？」澤倫斯基還說，「我們已經多次告訴歐洲夥伴現在就行動，但歐洲還是處於格陵蘭模式。也許有一天，會有人採取行動。」

澤倫斯基宣布，烏克蘭、美國和俄羅斯官員將在阿拉伯聯合大公國舉行三方會晤，這表明，目的在結束烏克蘭戰爭的和平談判，正加緊進行。但他也說，如果有人玩弄權術，戰爭就會繼續。俄羅斯媒體報導，美國特使魏科夫已經抵達莫斯科，並且與俄羅斯總統普丁會談。美國總統川普在和澤連斯基會晤後表示，結束俄羅斯發動的戰爭，還有很長的路要走。