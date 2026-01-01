澤倫斯基新年演說：俄烏戰爭和平協議「已完成90%」

烏克蘭總統澤倫斯基12月31日晚間對全國發表新年演說。翻攝澤倫斯基官方X帳號



烏克蘭總統澤倫斯基12月31日晚間在新年致詞中表示，結束與俄烏戰爭的和平協議「已完成90%」，剩餘的10%，將「決定和平的命運，以及烏克蘭與歐洲的命運」。他強調，絕不會簽署只會延長戰爭的「軟弱」和平協議。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，澤倫斯基在這段對全國發表的20分鐘新年演說中表示，烏克蘭不想要「不計代價」的和平，並補充「我們希望戰爭結束，而不是烏克蘭終結」。

澤倫斯基在演說中感謝支持烏克蘭的各國領導人，但也表示「意願必須轉化為安全保障，因此，必須獲得批准」。

澤倫斯基在演說中表示，若烏克蘭從東部頓巴斯（Donbas）地區撤軍，意味著「一切都將結束」。

他說：「在軟弱的協議上簽字只會助長戰爭，要嘛世界停止俄羅斯的戰爭，要嘛俄羅斯將世界拖入其戰爭。」

下月24日將是俄烏戰爭滿四年，俄國一直在和平談判中要求烏克蘭割讓頓巴斯，不願讓步。莫斯科目前控制頓內茨克（Donetsk）地區約75%的範圍，以及鄰近盧甘斯克（Luhansk）地區約99%的範圍。這兩個地區統稱為頓巴斯。

俄羅斯總統普丁則在新年演說中告訴俄國部隊，「我們相信你們，也相信我們的勝利」。

在談到莫斯科稱為「特殊軍事行動」的烏克蘭戰爭時，普丁表示：「我們努力透過照顧那些需要支持的人來帶來喜悅與溫暖，當然，也會以言行支持我們的英雄，特殊軍事行動的參與者。」

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）12月29日發表聲明，指控烏克蘭在28日晚間至29日凌晨出動91架長程無人機攻擊普丁私宅。

克里姆林宮12月31日公布其宣稱的證據，指控烏克蘭使用無人機攻擊普丁位於俄羅斯西北部瓦爾代湖（Lake Valdai）的私人住宅，基輔當局嚴正否認。

俄國公布的「證據」，包括一張據稱顯示無人機是從烏克蘭蘇梅（Sumy）和切爾尼戈夫（Chernihiv）地州發射的地圖，以及一段顯示一架被擊落的無人機躺在雪地森林中的影片。一名站在殘骸旁的軍人聲稱這是一架烏克蘭的查克倫（Chaklun，「巫師」）無人機。

俄羅斯國防部12月31日公布一張據稱是烏克蘭無人機攻擊俄國總統丁私宅的照片，圖為無人機在未知地點的殘骸。路透社

BBC無法核實相關證據，也無法確定拍攝地點。

克宮表示，由於這起所謂的事件，俄羅斯將重新審視正在進行中的和平談判之立場。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）31昌將俄方的指控描述為「蓄意分心」，並企圖破壞和平進程。

美國總統川普的顧問與澤倫斯基以及來自英國、法國和德國的國家安全顧問，12月31日就結束俄烏戰爭進行談判。川普特使魏科夫（Steve Witkoff）表示，他們討論「加強安全保障並制定有效的衝突降溫機制，以幫助結束戰爭，並確保戰爭不會重啟」。

然而任何協議最終都需要俄羅斯的參與，而這目前似乎不太可能。且俄國宣稱烏克蘭攻擊普丁私宅一事，可能將協議達成距離再度拉大。

