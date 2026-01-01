澤倫斯基新年談話 堅持烏克蘭不簽軟弱和平協議

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在31日晚間發表的新年談話中表示，烏克蘭希望結束戰爭，但並非不計任何代價，並補充說他不會簽署只會延長戰爭的「軟弱」和平協議。

澤倫斯基坐在他的辦公室，背景裝飾著聖誕樹，他表示烏克蘭因為將近4年的戰爭已經筋疲力竭，這比德國在第二次世界大戰佔領烏克蘭許多城市的時間長。但他們並不打算放棄。

澤倫斯基身穿深綠色襯衫，在午夜前發表的21分鐘演說中指出：「烏克蘭要走向何方？和平？是的。不計任何代價？不。我們希望結束戰爭，但不是結束烏克蘭。」

澤倫斯基說：「我們累了嗎？非常。這代表我們準備屈服嗎？任何這麼想的人都大錯特錯。」

澤倫斯基表示，在任何軟弱的協議上簽字只會助長戰爭。

「我將簽署強有力的協議。這正是現在每一場會議、每一通電話、每一個決定的目的」，「為了替所有人確保強有力的和平，不是一天、一週或兩個月，而是持續多年的和平。」

澤倫斯基表示，幾週以來美國主導的外交行動，包含他上週末與美國總統川普(Donald Trump)在佛羅里達州的會談，已經產生了一份接近準備就緒的和平協議。

澤倫斯基指出：「和平協議已經90%準備就緒，還剩下10%」，「這10%至關重要，這10%將決定和平的命運、烏克蘭命運，以及歐洲和人們如何生活。」

俄羅斯控制了烏克蘭南部與東部約19%的領土，但俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)希望烏克蘭從俄軍無法佔領的部分東部頓巴斯(Donbas)地區撤離。

基輔希望把領土凍結在當前的前線，澤倫斯基斥責俄羅斯要求完全撤離頓巴斯的提議是「欺騙」。

澤倫斯基表示：「還有人相信他們嗎？很遺憾，有」，「因為人們太常不願面對真相，並稱之為外交，但其實只是披上西裝的謊言。」 (編輯:柳向華)