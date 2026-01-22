澤倫斯基於達沃斯發表演說：結束俄烏戰爭的文件「已接近完成」

烏克蘭總統澤倫斯基1月22日於瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基22日於瑞士達沃斯的世界經濟論壇發表演說，他透露，結束俄烏戰爭的文件「已接近完成」。

澤倫斯基22日與美國總統川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇舉行場邊會談，之後在大會發表演說。他表示，烏克蘭正在「以誠實和決心」投入協議，並表示俄羅斯必須做好準備，「結束這場侵略」。

澤倫斯基感謝歐洲國家在提供烏克蘭安全保障上的努力，但同時表示，和平協議仍需要美國加入。

他說：「大家都很樂觀，但是，總是有『但是』。但是，我們需要川普總統的保障。」

澤倫斯基也批評歐洲和美國未能阻止企業對俄羅斯出售飛彈組件，「歐洲沒說話，美國幾乎沒說什麼，然後普丁就做了飛彈」。

他首度提到去年與美國談判時的一些內幕，談到在尋求更多支持時所堅持的外交路線。澤倫斯基說，「有人建議我們不要提及戰斧飛彈」，並描述有人建議他這樣做可能會「破壞」與美國談判的氣氛。

澤倫斯基去年多次訪問美國、與川普會談，2月底的白宮會雙方不歡而散，之後的會談兩人有說有笑。媒體報導，澤倫斯基欲請求美國提供戰斧飛彈等武器作為軍援，但此前未獲證實。

澤連斯基在演說中表示，先前與美國的會面促成烏克蘭獲得防禦飛彈，並補充說，雙方官員還討論「保護領空」的問題。

他表示，希望美國繼續與烏克蘭站在一起，並呼籲建立一個強大的歐洲。他說，歐洲需要一個獨立的烏克蘭，以便將來烏克蘭也能夠保衛其他國家，「我們已準備好，成為一個真正重要的歐洲的一部分」。

