澤倫斯基明日見川普！稱和平協議已完成90％

▲有外媒分析稱，川普的「鐘擺策略」加上澤倫斯基（圖）在國內外面臨三重威脅，面對美俄提出的「28點和平計畫」，即便批評是讓烏克蘭喪權辱國，要抵抗也非易事。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預計週日將與美國總統川普（Donald Trump）在佛州會面，澤倫斯基在前往美國途中，將先在加拿大與歐盟領袖視訊和加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談，澤倫斯基說和平協議已經完成90％，而歐洲領導人將將努力在澤倫斯基與川普會面前替他「補課」，希望澤倫斯基能夠說服川普更加支持烏克蘭。

根據《衛報》報導，澤倫斯基表示與川普會晤「旨在盡可能完善各項細節」，並透露解決俄烏戰爭的「20點和平計畫」目前已完成約90％，澤倫斯基說「我們的目標是推進至 100％。截至目前，我們的談判團隊——烏克蘭與美國團隊，已經取得了顯著進展」。

廣告 廣告

澤倫斯基所謂的「20點和平計畫」被認為是幾週前美國特使和俄羅斯官員達的「28點計畫」的更新版本，「28點計畫」被廣泛認為偏向克里姆林宮的要求。

美俄歐各方態度不一

歐洲和加拿大的政界人士與外交官們，一直試圖幫助澤倫斯基在與川普的談判中應對挑戰。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）力挺澤倫斯基，批評俄羅斯即使在烏克蘭準備讓步的當下，仍舊持續對基輔實施「殘酷地攻擊」。

川普在接受《Politico》採訪，談到與澤倫斯基的會面時則說「在我批准之前，他的計畫都無效」，川普說「所以讓我們拭目以待，看看他帶來什麼」。不過川普補充說對於與澤倫斯基的會晤抱持樂觀態度，並且認為自己很快也會和蒲亭交談，「如果我想的話」。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）則表示，「能否最終達成協議，取決於我們自身的努力以及對方的政治意願」。里亞布科夫說澤倫斯基提出的方案與美俄版本截然不同，「如果不能妥善解決這場危機的根源問題，就根本不可能達成協議」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

說好扮黑臉？以色列高調承認索馬利蘭 川普：暫時不跟進

美國授意？以色列正式承認索馬利蘭 BBC曾評：愛上川普的準國家

拒「壞聖誕老人」入境！川普接孩童來電也玩政治梗 不忘推銷煤炭