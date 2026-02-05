澤倫斯基曝5.5萬士兵戰死沙場 估俄烏戰爭不到1年結束

俄軍4日空襲烏克蘭頓內茨克州德魯日基夫卡市，士兵將受傷的民眾抬出。（美聯社）



俄羅斯入侵烏克蘭戰爭將近4年，烏克蘭總統澤倫斯基4日接受法國媒體訪問表示，估計約有5.5萬士兵死於戰場，並預期不到1年內，戰爭就會落幕。

法國第二電視台（France 2 TV）4日播出澤倫斯基接受的預錄訪問。澤倫斯基提到，「在烏克蘭，死於戰場的士兵的官方數字是5萬5千人，無論是職業的或徵召的」。

澤倫斯基還表示，考量失蹤人數，傷亡數字「非常多人」。根據路透，澤倫斯基去年2月接受美國媒體NBC訪問時，透露士兵陣亡人數超過4萬6千人。

澤倫斯基表示，這場戰爭是烏克蘭的存亡之戰，直接威脅烏克蘭的存在和獨立國家的地位，「如果我們輸掉這場戰爭，我們將輸掉國家的獨立性」。

他強調，喪失主權和可能被俄羅斯併吞，對烏克蘭人是毀滅性的災難，但他也有自信，這將不會發生，「我希望和平會在不到1年內達成」。

烏俄美三方談判開始前 俄軍持續猛攻烏克蘭

烏克蘭、俄羅斯和美國三方代表4日在阿布達比舉行會談，持續約5小時後結束，預定5日繼續進行。

率領烏克蘭團隊的國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，主要會議結束後，各國會以小組形式進續討論。

烏梅洛夫在X表示，在美國斡旋下的第一會談「內容充實，富有成效，聚焦於具體步驟和實際解決方法」。1名不願具名的美國官員也表示，會談具有成效，會在5日繼續舉行。

根據路透社，儘管俄烏與美國進行多輪會談，但在關鍵問題上仍有巨大分歧。最敏感的就是俄羅斯要求烏克蘭放棄仍控制的土地，以及目前由俄羅斯佔領的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

就在談判開始前幾個小時，俄羅斯再度對烏克蘭發動攻擊。烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）4日警告，計畫的停電可能會在未來幾天擴大，俄軍可能會發動新空襲，進一步破壞電力和暖氣系統。

什米哈爾表示，俄羅斯1月對烏克蘭發動大規模攻擊後，光在首都基輔，就有超過200個緊急小組搶修公寓的暖氣系統。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）3日表示，仍有超過1100棟建築物沒有暖氣。

