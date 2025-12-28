澤倫斯基會晤卡尼 加拿大追加574億援烏

記者賴名倫／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基27日飛抵加拿大，並在哈利法克斯與加國總理卡尼會晤；卡尼力挺烏國軍民抗戰與守護領土主權決心，並宣布提供加幣25億元（約新臺幣574億元）援助，協助烏國獲得國際融資，助加速重建進程。

協助烏國加速戰後重建

烏克蘭《基輔獨立報》報導，澤倫斯基是在飛抵美國之前，先經加拿大短暫過境，獲得卡尼熱烈歡迎。卡尼除重申堅定支持烏國落實「公平與持久和平」，也批評俄軍26日深夜對烏國首都基輔發動無差別空襲的野蠻行徑。此外，卡尼也宣布將提供新一輪25億加幣經濟援助，協助烏國能根據這項援助擔保，獲得國際貨幣基金（IMF）提供額外融資，進而擬定長期重建計畫，為戰後修復關鍵基礎設施、重建經濟提供穩定財源支持。

報導指出，澤倫斯基在停留加國期間，還在卡尼陪同下，與德國總理梅爾茨、法國總統馬克宏等歐洲多國領袖舉行視訊會議；藉由共同表態，在澤倫斯基前往佛羅里達州邁阿密與川普舉行領袖會談之前，向美方傳達歐洲支持烏國20點和平草案的堅定立場。

譴責俄軍空襲 缺乏停戰誠意

此外，烏國政府稍早指出，俄軍於26日起發動長達約10小時的大規模空襲，並出動約500架無人機與40枚各式飛彈，空襲烏國首都基輔與周邊地區，除造成2死數十傷，還有逾百萬居民在寒冬中因斷電而失去暖氣供應。而澤倫斯基也在視訊會議場合，公開譴責俄國空襲行徑、批評蒲亭缺乏停戰誠意，一意孤行堅持侵略的野心。

加拿大總理卡尼（左）歡迎澤倫斯基到訪，並宣布將提供25億加幣援助，協助烏國加速戰後重建進程。（達志影像／路透社）

俄國26日再度空襲基輔，導致逾百萬居民一度斷電，烏國軍民同心協力救援傷患與撲滅火災，展現堅毅抗敵決心。（達志影像／路透社）