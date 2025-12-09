澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度

圖由左至右為烏克蘭總統澤倫斯基、英國首相施凱爾、法國總統馬克宏，以及德國總理梅爾茨。（圖／達志／美聯社）

歐洲多國領袖8日口徑一致的強調，歐洲必須加大對烏克蘭的支援，並向俄羅斯施壓，以推動這場延續近4年的俄烏戰爭走向終結。此番表態出現在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與英、法、德3國領袖在倫敦舉行的高層會晤後，討論焦點則集中在最新版本的和平方案。

據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中被迫吞下不利條件。

廣告 廣告

澤倫斯基透露，烏克蘭將在9日向美國提交新版的和平提案。上週，烏克蘭官員在佛州與美方代表進行了3天的會談，要求修改被視為偏袒俄羅斯的美方提案。澤倫斯基表示，去年11月提出的原始文本中「最不利烏克蘭的條款已被刪除」，但領土問題仍然無解，關鍵的妥協點「尚未找到」。

美國的構想主張烏克蘭將全面撤出俄羅斯意圖奪取的烏東頓巴斯（Donbas）地區，以換取俄軍從其他前線撤退並達成停火。對澤倫斯基而言，這等同以領土交換和平，不僅毫無實際保障，更可能讓俄羅斯保留再次發動攻擊的優勢。他直言，美國「傾向尋求妥協」，但烏克蘭堅持必須先有安全保障，否則風險無法接受。

英國與歐洲領袖也明確支持烏克蘭的安全需求。英國首相辦公室在聲明中表示，領袖們一致認為必須加強對烏克蘭的軍事與經濟支援，以終結俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）所主導的「野蠻戰爭」。法國也承諾將「加強工作」以提供安全保障。

然而歐洲內部也存在疑慮。德國總理梅爾茨坦言，他對美方計畫部分內容「抱持懷疑」，但強調必須透過對話澄清。

儘管美國白宮試圖加快和平進程，但近期外交努力屢遭挫折。川普特使威特科夫（Steve Witkoff）上週在莫斯科與普丁會談5小時仍無進展。同時，烏克蘭前防長、首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與美方在邁阿密進行3天磋商後，雙方僅以「有進展」概述成果，但未透露細節。

美國總統川普7日甚至公開指責澤倫斯基尚未閱讀修訂後的協議草案。澤倫斯基則表示，他預期將在倫敦或布魯塞爾由烏梅洛夫面對面簡報，因為「有些問題只能當面討論。」

近來歐洲盟友積極參與談判，是因為普遍擔心美國主導的快速解決方案可能犧牲歐洲長期安全利益。尤其在俄羅斯拒絕放棄核心要求，並堅稱將戰鬥至完全控制頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）之際，歐洲更感焦慮。這2州目前已有85%為俄軍占領。

戰場上，俄羅斯的攻擊仍未停止。7日至8日之間，俄軍以無人機、滑翔炸彈與飛彈攻擊烏克蘭9個地區，造成10人死亡、47人受傷。自2022年2月俄軍全面入侵以來，烏克蘭城市幾乎每夜都會遭到空襲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相

女二手店挖到寶！花300買「超醜粉紅豬撲滿」 竟藏6萬多現金

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰