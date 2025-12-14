澤倫斯基柏林密談美國特使！稱願放棄加入北約換取安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日在柏林與美國特使舉行了長達5小時的會談，試圖終結與俄羅斯的戰爭，並表示烏克蘭願意放棄加入北約（NATO）的目標，相關談判預計將於15日繼續進行。

據《CNBC》報導，美國總統川普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，他與川普的女婿庫許納（Jared Kushner）會晤澤倫斯基，這是為結束自第二次世界大戰以來歐洲最血腥衝突，所做的最新努力，「取得了相當多的進展」，但完整細節尚未對外公布。

澤倫斯基的顧問德利特文（Dmytro Lytvyn）指出，總統將在15日談判結束後就相關內容發表評論。他表示，官員目前正在審閱相關文件草案。他在WhatsApp群組中向記者透露，「會談持續了超過5個小時，今天暫時告一段落，雙方同意於明天早上恢復談判。」

在會談開始前，澤倫斯基表態，烏克蘭願意以放棄加入北約，來換取西方國家的安全保障。這項舉動象徵烏克蘭立場的重大轉變。長期以來，烏克蘭一直將加入北約視為防範俄羅斯攻擊的保障，甚至已將此目標寫入憲法。這一讓步同時也符合俄羅斯的其中1項戰爭目標，不過基輔至今仍堅決反對將領土割讓給莫斯科。

威特科夫則在社群平台X上發文表示，雙方代表就「20點和平計畫」、經濟議題等進行深入討論，「取得了大量進展」，並將於隔日早晨再度會面。

會談由德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）主持。消息人士指出，梅爾茨僅在開場時簡短致詞，隨後便讓雙方自行談判。其他歐洲領導人也預計於15日抵達德國參與相關會談。

澤倫斯基在WhatsApp群組中回應記者提問時表示：「從一開始，烏克蘭的願望就是加入北約，這是真正的安全保障。但來自美國和歐洲的一些夥伴並不支持這條路線。」

「因此，今天烏克蘭與美國之間的雙邊安全保障、類似北約第五條的美國保障，以及來自歐洲同僚與其他國家，包括加拿大和日本的安全保障，都是防止俄羅斯再次入侵的機會。而這已經是我們所做出的妥協，」澤倫斯基還補充，這些安全保障必須具有法律約束力。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）多次要求烏克蘭正式放棄加入北約的野心，並從目前仍由基輔控制的約10%頓巴斯（Donbas）地區撤軍。莫斯科也主張，烏克蘭必須成為中立國家，且不得部署任何北約部隊。

俄羅斯消息人士今年稍早表示，普丁希望主要西方強權以「書面」形式承諾，不再向東擴張由美國主導的北約聯盟，這被視為正式排除烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦及其他前蘇聯共和國加入北約的可能性。

與此同時，在川普施壓要求簽署和平協議、且該協議初期版本傾向支持莫斯科要求的情況下，澤倫斯基指控俄羅斯透過對城市以及電力與供水設施的致命轟炸，刻意拖延戰爭。他還宣稱，沿著目前前線停火，將是1個公平的選項。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）在接受德國電視二台（ZDF）訪問、回應外界質疑由2名商人身分的威特科夫與庫許納擔任談判代表是否合適時表示，川普派遣特使是「1個好的跡象。這樣的安排顯然談不上理想，這點非常清楚。但正如人們所說，你只能和站在舞池裡的人跳舞。」

針對烏克蘭提出放棄加入北約以換取安全保障一事，皮斯托里烏斯指出，烏克蘭過去曾有慘痛經驗。基輔於1994年同意放棄蘇聯時期的核武庫存，換取美國、俄羅斯與英國提供的領土保障，「因此，還有待觀察澤倫斯基現在所做的這項聲明，究竟能在多大程度上成立，以及需要滿足哪些前提條件。」

「這涉及領土問題、來自俄羅斯及其他國家的承諾，」他補充，若缺乏美國實質參與，單純的安全保證「價值並不大。」

對此，英國、法國與德國正努力修訂美國提出的終戰方案。該方案上月曝光的草案內容，要求基輔割讓更多領土、放棄加入北約，並接受對其武裝部隊的限制。歐洲盟友形容當前局勢為形塑烏克蘭未來的「關鍵時刻」，並試圖透過動用遭凍結的俄羅斯央行資產，為烏克蘭的軍事與民生預算提供資金支持。

