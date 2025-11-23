澤倫斯基發文感謝川普 英法德也提案與美差很大

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「主要目標是制止俄羅斯發動的戰爭，和平必須具有尊嚴。」

路透社報導，英國、法國和德國已經針對美國的俄烏戰爭和平計畫，提出修改版本「反提案」。在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他本人也「感謝川普總統提供的協助」。（戚海倫報導）

路透社報導，歐洲三國英法德針對美國提出的28點烏克蘭和平計畫，提出了反提案。一位歐洲官員和一位歐洲外交消息人士證實，相關內容正確。

根據路透社看到的文件，相關內容反對原版方案擬議的烏軍規模限制，和領土讓渡事宜。報導指出，這份文件是為瑞士日內瓦磋商而準備，提議烏克蘭武裝部隊在「和平時期」的規模上限是80萬人，不是美國版方案建議的統一上限60萬人。文件中指出，「領土交換談判將從當前俄烏接觸線展開」，不像美國計畫所建議，事先認定某些地區應該被視為事實上已經屬於俄羅斯。文件中提議，烏克蘭應該獲得美國提供的安全保障，形式類似北約第5條的「集體安全防禦機制」。另外，反對美國關於使用西方所凍結俄羅斯資產的建議，這些資產主要在歐盟被凍結。

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體發布長文，強調是俄羅斯挑起戰爭，並且拒絕結束戰爭，還試圖保有繼續作戰的能力，俄羅斯「不只針對烏克蘭」。澤倫斯基也提到，他非常感激許多國家致力促成和平，烏克蘭「感謝美國及每位美國人民」，他「感謝川普總統提供的協助」。