昔有日本威逼袁世凱同意21條要求，今有美俄向澤倫斯基迫簽28點和平計畫。兩事時隔百年，然而其歷史性質、對主權的侵害程度，以及背後的地緣政治邏輯上，卻存在驚人的相似性。中國的袁世凱尚因此留名歷史侮辱至今，烏克蘭的澤倫斯基一旦簽字同意，實是歷史罪人無疑。

觀其「28點和平方案」核心內容：割讓領土、凍結戰線、限制軍備、斷絕盟友、取消制裁，本質上與當年日本對華「21條要求」的霸權條款別無二致，就是簽下投降的不平等條約。

廣告 廣告

對於烏克蘭人而言，這份「28點和平方案」帶來的屈辱感與危險性，與當年中國知識分子看到「21條」時的悲憤是完全一致的，即國家命運被強權在談判桌上當作籌碼交易掉了。烏克蘭人與澤倫斯基皆該為自己所犯下的政治幼稚病所帶來的災難性後果埋單，烏克蘭人民不幸成為政客政治豪賭下的犧牲品。

局勢至此，所謂的「28點和平方案」不過就是比較體面的投降代稱。任何國家對於投降者皆有加重嚴懲的刑罰立法，烏克蘭也不例外。然而澤倫斯基走到這步，已是到了事無可為的絕境，降則身敗名裂，自證多年來的決策錯誤白忙一場，往後更不無可能被政敵以投降叛國加以清算；不降則俄禍延續肆虐烏土，所謂的盟國皆撒手不管，直到烏克蘭被支解併吞。如選擇後者更因此而死，對於澤倫斯基可能還能在歷史上留下一絲光榮名聲，卻是拿烏克蘭人千萬傷亡為其埋單，這種虛假的光榮得之何用？

一旦烏克蘭接受這份形同投降的「28點和平方案」，將會是象徵自越戰結束與阿富汗撤軍以來，美國外交戰略最大的轉折點。亦即：一、美國承認已無力改變各大地緣政治鬥爭中所造成的「既成事實」。二、西方的紅線不再有嚇阻力。三、肯定了擁核自尊、鼓勵了中大型國家擴核。如此，則世界已然步入約翰‧米爾斯海默所撰「大國政治的悲劇」一書中，預言了小國淪為談判籌碼「可割可棄」的下場。

不論是「喀布爾時刻，台北時刻」，還是「今日烏克蘭，明日台灣」，都沒有給予民進黨政府帶來反省價值。賴清德總統宣布將推出歷史性的400億美元補充國防特別預算，無異於當年慈禧太后「量中華之物力，結與國之歡心」——以為討好美國就能換來一陣喘息。然而清朝終究沒有因此逃過了滅亡的命運，如今賴卻執意步入慈禧的後塵，結局豈能不同？（作者為自由撰稿者）