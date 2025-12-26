澤倫斯基的聖誕願望：希望「他」快點死

烏克蘭總統澤倫斯基發表聖誕夜談話。翻攝X平台



烏克蘭總統澤倫斯基週三（12/24）聖誕夜這天發表他的心願，稱所有烏克蘭人都希望「他」快點滅亡。而這個「他」應該就是指俄羅斯總統普丁。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在聖誕夜這天上傳一段影片至社群媒體X平台。他表示，雖然烏克蘭人正因為俄羅斯的入侵受苦，但「我們烏克蘭人的心、對彼此的信念和國家團結」不受炸彈或入侵影響。

他接著說：「今天，我們有著同樣的夢想。我們一起許下這個願望：希望他快死。讓我們每個人都在心中許下這個願望。但當我們向上帝許願時，當然會祈求更偉大的願望，我們祈求烏克蘭的和平。我們為此奮戰、為此祈禱，我們值得享有和平。」

澤倫斯基雖然未表明希望快死的「他」是誰，但大家心知肚明，就是指普丁。

在聖誕夜的前一天，俄羅斯針對烏克蘭全境發射飛彈和無人機攻擊，導致至少3人死亡。聖誕夜當晚，又有兩人死於無人機攻擊。

澤倫斯基在聖誕夜的談話中痛批：「在平安夜這天，俄羅斯再度展現他們的本性：大規模轟炸、數百架無人機、彈道飛彈、匕首飛彈，所有武器都用上了。這就是無視於上帝的攻擊。」

另一邊的普丁則並未對澤倫斯基許下任何聖誕願望。根據克里姆林宮發言人，普丁週四（12/25）向美國總統川普祝賀聖誕快樂。

美國正積極就俄烏和平方案與莫斯科和基輔方面協商。

澤倫斯基週四表示，已和川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行長約1小時的談話。他說：「這是一段很好的對話，我們討論許多細節、好的想法。也提出一些新的想法，包括如何真正達成和平、刑事、會議時程等。」

美國日前提出「28點和平方案」，其中包括美國與俄羅斯討論的烏克蘭割讓領土條件。相關內容震驚烏克蘭和歐洲盟友。在烏歐的努力下，將「28點和平方案」縮減成「20點和平方案」。澤倫斯基日前表示，此方案將是未來止戰的主要協商框架。

不過澤倫斯基也說，該方案中的領土爭議仍未獲解決，而他希望能和川普親自會面討論方案中最敏感的領土議題。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）週四表示，莫斯科正在研究俄羅斯特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）自美國帶回來的終戰文件。

