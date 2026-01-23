澤倫斯基稱台灣電子零件流入俄國 外交部：歡迎提出具體情資共同反制

台北市 / 武廷融 綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基日前指稱俄羅斯能取得來自台灣等地的電子零件，並用於製造飛彈。總統賴清德回應，台灣願意就打擊第三地轉運、隱匿貨品最終目的地等違法行徑，與澤倫斯基交換更多資訊。而外交部也發聲明表示，歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

外交部表示，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為。自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。

外交部指出，台灣迄今已6度擴大管制清單，將3,300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。然而美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能。

面對這樣的挑戰，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。外交部強調，台灣衷心期盼俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰火與苦難，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施，共同捍衛全球自由、和平與繁榮。

