即時中心／潘柏廷報導

俄羅斯自2022年2月全面侵略烏克蘭迄今尚未停歇，引起不少國家聲援烏克蘭，其中也包含台灣；不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），今年（2026）1月22日在「世界經濟論壇」公開指稱俄羅斯飛彈內含台灣電子零件，消息一出受到各界高度關注。對此，外交部今（23）日也嚴正澄清，相關內容也隨之曝光。

外交部今日指出，中華民國台灣堅定反對任何形式的侵略行為。自2022年俄羅斯對烏克蘭發動侵略以來，我國政府即與國際民主陣營緊密合作，對俄羅斯採取嚴格高科技出口管制措施。台灣迄今已6度擴大管制清單，將3,300個俄羅斯實體納入出口管制範圍，並致力防堵台灣零組件或產品經由第三地轉運俄羅斯的可能。

話鋒一轉，外交部說，然而美國、歐盟或台灣都同樣面臨有惡意第三方將受管制產品蓄意以不法方式轉運到俄羅斯的可能，而面對這樣的挑戰，我國也一直持續與美國、歐盟及其他理念相近國家保持密切合作，精進相關防堵與制裁措施。外交部呼籲也歡迎烏克蘭政府向我國直接提出具體情資，以共同反制威權獨裁國家的侵略手段。

快新聞／澤倫斯基稱台灣電子零件流向俄國 外交部嚴正澄清了

圖為外交部外觀。（圖／民視新聞資料照）

同時，外交部也點名，在俄烏戰爭中，中國正是國際社會公認的俄羅斯關鍵協力者（decisive enabler），外交部呼籲國際社會應共同正視此一問題對國際和平安全所造成的嚴重破壞，才能根本解決烏克蘭和平受到破壞的真正瓶頸。

最後，外交部強調，台灣衷心期盼俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民脫離戰火與苦難，並將持續與理念相近國家站在同一陣線，嚴格執行對俄制裁措施，共同捍衛全球自由、和平與繁榮。

