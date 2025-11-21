澤倫斯基稱正研議美提案 強調須帶來「有尊嚴」和平

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔正著手研議美方起草的和平提案，但強調此提案必須為烏克蘭帶來「有尊嚴」和平。

法新社報導，澤倫斯基在與歐洲盟友通話後在社群平台發文表示：「我們正在研議美方準備的文件。這項計畫必須能確保真正且有尊嚴的和平。」

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）今天在社群媒體上表示：「無論現在或未來，任何決策都不得超越我國主權、人民安全及紅線的框架。」

根據法新社獲得的草案顯示，美國總統川普支持的1項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯。

在此和平計畫中，烏克蘭將同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭畫定的「紅線」。（編譯：劉淑琴）1141121