澤倫斯基稱烏美會談不易 梅爾茨：和平可以想像

烏克蘭總統澤倫斯基與德國總理梅爾茨在柏林舉行聯合記者會。

烏克蘭總統澤倫斯基在柏林與德國總理梅爾茨舉行聯合記者會，他重申，只有在安全保障具體可執行的前提下，才會考慮領土安排。梅爾茨則說，美烏與歐洲就停火方案達成5點共識，「停火變得可以想像。」（戚海倫報導）

德國總理梅爾茨指出，美、烏與歐洲在柏林的會談中，已經就5項目標達成共識，首先，任何停火安排都必須維持烏克蘭國家主權，而停火必須由美國與歐洲提供實質法律和物質安全保障來支撐。梅爾茨說，美國提出的相關保障構想讓他印象深刻，歐洲樂見相關進展。烏克蘭國家安全與國防委員會主席烏梅洛夫辦公室則說明，所謂「共識」指的是雙方立場的相互理解，不是已經拍板敲定的方案。

烏克蘭總統澤倫斯基說，與美國談判團隊的對話不容易，但內容具體而且具有成效。他強調，只有在安全保障條款清晰、具體而且可執行的前提下，烏克蘭才會考慮領土安排議題。澤倫斯基說，涉及領土的議題極為複雜，「是痛苦的」，而烏美雙方在主權歸屬上的立場還是不同。

澤倫斯基提到，俄羅斯總統普丁正在用殘酷空襲作為談判籌碼。他宣布，準備在柏林設立第一個處理武器出口與共同生產計畫的辦公室，以深化烏克蘭與歐洲的經貿和防務合作。