澤倫斯基稱「俄飛彈含台灣零件」 經濟部緊急回應

即時中心／温芸萱報導

俄羅斯自2022年全面侵略烏克蘭至今未歇，烏克蘭總統澤倫斯基日前在世界經濟論壇指稱，俄羅斯飛彈內含台灣電子零件，引發關注。對此，經濟部發布聲明強調，台灣自俄國入侵後即與歐美同步制裁，已6度擴大出口管制，並將違規罰則提高至15倍，要求業者防堵轉運規避，自2024年4月起晶片與工具機已無出口俄羅斯。

俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭至今戰事未歇，國際社會持續聲援烏克蘭，台灣也加入歐美制裁行列。不過，烏克蘭總統澤倫斯基於今年1月22日出席世界經濟論壇時指稱，俄羅斯所使用的飛彈中含有台灣製電子零組件，引發外界高度關注。

對此，經濟部發布聲明表示，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，我國與烏克蘭人民站在一起，加入歐美制裁俄羅斯的行列，包括6度擴大管制貨品清單、大幅提高違規出口至俄羅斯及白俄羅斯罰則到15倍、要求廠商出口俄羅斯鄰近國家時，須切結不得轉運俄羅斯。在前述做法下，我國晶片及工具機自2024年4月起已無出口俄羅斯。

經濟部今日發布聲明表示,我國與烏克蘭人民一直站在一起,加入歐美制裁俄羅斯的行列。

接著，經濟部指出，台灣業者一向重視並恪遵國際法規與出口管制制度，並落實必要的盡職調查與風險評估機制；政府亦將持續強化出口管理制度，與美國、歐盟日等理念相近國家深化多邊合作，共同防堵貨品不當流向，維護以規則為基礎的國際秩序與安全。

最後，經濟部強調，台灣願與歐美等友盟國家共同參與烏克蘭重建及相關協助工作，同時將持續加強對透過第三國轉運、規避管制及隱匿最終用途行為的管理充分與國際合作，避免相關電子零組件產品非法流入俄羅斯，確保出口管制措施有效落實。若有近一步明確資訊，歡迎各界提供，本部將會儘速調查協處。

