澤倫斯基與川普會面前！俄國轟炸基輔導致部分地區暖氣中斷 氣溫僅0度

烏克蘭總統澤倫斯基今（27）日宣布，將於28日與美國總統川普在佛州海湖莊園會談。不過就在會談前夕，俄羅斯於27日凌晨對烏克蘭首都基輔及基輔州發動大規模空襲，導致基輔州多達32萬戶停電，在零度的氣溫下，暖氣中斷。

根據《路透社》報導，俄軍出動無人機與飛彈攻擊基輔市區，造成至少11人受傷，超過2600棟住宅、187間托兒所及138所學校無暖氣可用，約三分之一的基輔暖氣供應中斷。基輔市27日上午氣溫僅約攝氏零度左右。《美聯社》指出，整個基輔市區數小時內持續傳出爆炸聲。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）也宣布，因俄軍攻擊導致緊急停電措施啟動。

基輔州政府表示，此次空襲造成全州約32萬戶停電。澤倫斯基指控，俄羅斯動用近500架無人機並發射40枚飛彈，鎖定能源設施與平民基礎建設進行轟炸。澤倫斯基在X平台發文痛批，若俄羅斯意圖將耶誕節與新年變成「房屋被毀、公寓焚燒、發電廠遭炸」的時期，這種令人作嘔的行徑，必須以真正強而有力的措施回應。

烏克蘭總統澤倫斯基在美國進行視訊通話。（圖／美聯社提供）

此外，澤倫斯基今（27）日也發布音檔透露，正搭機前往美國佛羅里達州，途中將在加拿大停留，並與加拿大總理卡尼會面。烏克蘭也計畫與歐洲領導人舉行線上會談，討論相關局勢。澤倫斯基同時指出，目前尚未看到中國展現出加入和平進程的準備。

