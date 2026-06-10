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烏克蘭總統澤倫斯基近日與波羅的海及北歐國家領袖會晤，並與拉脫維亞簽署無人機合作協議，旨在分享戰場經驗並強化防禦。然而，克里姆林宮對此冷淡回應，直指歐洲目前尚不具備調停俄烏戰爭的條件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週二在愛沙尼亞首都塔林，與北歐及波羅的海國家領袖舉行峰會。期間，烏克蘭與拉脫維亞正式簽署無人機合作協議。澤倫斯基在社群平台 X 上表示，這項協議將強化雙方的聯合防禦與共同生產能力，並將烏克蘭在戰場上的寶貴經驗轉化為夥伴國家的防衛力量。

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拉脫維亞總理 Andris Kulbergs 指出，這項協議將為該國帶來關鍵的技術知識。他強調，目前無人機造成了俄軍在戰場上的絕大部分傷亡，而烏克蘭在守護領空方面的經驗無人能及。根據協議，烏克蘭的反無人機戰鬥專家將立即前往拉脫維亞，協助培訓當地部隊並發展軍事工業的聯合生產。

儘管澤倫斯基積極尋求美國與歐洲參與和平談判，但克里姆林宮（Kremlin）對此反應冷淡。俄方週二表示，歐洲目前遠未準備好在俄烏戰爭中擔任調停者的角色。此前，美國一直主導相關談判，但近期受中東局勢影響，外交重心有所轉移。

隨著烏克蘭加強對俄羅斯能源設施的遠程打擊，波羅的海國家近期頻繁發生無人機誤入領空的事件。烏克蘭將此歸咎於俄羅斯的電子作戰干擾。澤倫斯基重申，烏克蘭正派遣專家協助盟友保護領空，確保歐洲各個地區都能具備足夠的防禦能力，以應對來自俄羅斯的威脅。

原文出處：澤倫斯基與拉脫維亞簽無人機協議 俄羅斯冷回：歐洲沒資格調停

本文由AI協作，經編輯審核後發布