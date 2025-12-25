澤倫斯基與美特使會談 樂觀評估讚和平新思路

烏克蘭總統澤倫斯基在與美國總統川普特使會談後表示：「這是一場非常有益的對話，討論了一些真正有益和平的新想法。」

烏克蘭總統澤倫斯基和美國特使魏科夫等人會談，討論如何結束俄烏戰爭，會後他給出正面評價。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，週四他與美國總統川普特使魏科夫和川普女婿庫許納通話持續將近一小時，產生了在形式、會議及如何使真正和平更進一步的時間安排方面的新想法。他說對烏克蘭而言，這是積極的一天。

澤倫斯基還說，他已經要求魏科夫和庫許納，向川普以及整個川普家族轉達耶誕問候。克林姆林宮則表示，正在分析俄羅斯特使從美國帶回的提議。發言人培斯科夫說，正在研究相關資料，並且根據國家元首的決定，繼續與美國方面溝通。

澤倫斯基坦言，在一些敏感問題上，還要努力，但他補充，我們和美國團隊一起，知道如何落實所有這些事。他也表示，烏克蘭首席談判代表、烏克蘭最高安全官員烏梅洛夫將繼續與美國團隊進行磋商。BBC報導，儘管結束衝突的外交努力緩慢取得進展，但地面上的戰鬥還在繼續。烏克蘭軍方聲稱，週四用巡航飛彈攻擊了俄羅斯南部羅斯托夫地區的重要煉油廠。