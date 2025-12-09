澤倫斯基與英法德盟友會面 擬提修正版20點和平計畫

俄烏戰爭已經逼近4週年，停火談判卻陷入膠著。川普總統在8日表示，美國不斷和各方磋商，烏克蘭總統澤倫斯基卻還沒有讀過美國提出的和平計畫，讓他有些失望。

美國總統川普表示，「我必須說，澤倫斯基總統還沒讀過和平提議，讓我有些失望，截至數小時前都還是如此，他的人民很愛這份協議，但他還沒準備好，俄國對此也沒問題。」

而在同時，澤倫斯基來到英國倫敦和英、法、德三大盟友會面，討論如何因應目前的情勢變化。各國盟友重申對於烏克蘭的支持，並表示將加強烏克蘭的談判籌碼。

法國總統馬克宏指出，「我想現在的主要問題，是匯集我們的共同立場，歐洲人、烏克蘭人、美國人，來完成和平談判。」

倫敦會談結束後，澤倫斯基馬不停蹄繼續來和北約、歐盟執委會兩大機構領導人，以及義大利總理梅洛尼會面。澤倫斯基表示，將會和盟友討論，得出一份修正版，包含20點的和平計畫，一旦完成就會向美國提出。

法新社引述消息指出，目前談判中最困難的，就是割讓頓巴斯這項要求。澤倫斯基在飛機上向媒體重申，烏克蘭不會放棄任何一寸土地。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「我們沒有法律權利割地，根據烏克蘭國內法、憲法與國際法，我們也沒有道德權利這麼做，俄國堅持我們要放棄領土，但我們肯定什麼都不想放棄。」

但挑戰不只出現在談判桌上，也出現在烏克蘭的國庫裡。澤倫斯基坦言，目前戰爭資金出現缺口，雖然歐洲盟友鼎力協助，但如果要按照原定計畫向美方購買武器，還少了8億美元。

