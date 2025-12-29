澤倫斯基表示美國提供烏克蘭15年安全保障 他希望能加強到50年

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基12月28日在佛羅里達州海湖莊園舉行會談後，在會後記者會中握手。路透社



烏克蘭總統澤倫斯基週日（28日）與美國總統川普在海湖莊園見面後，週一（29日）說明，美國向烏克蘭提供15年的安全保障，但他希望能夠延長到40、50年，並且是在簽署和平協議的那一刻立即生效。

澤倫斯基說：「沒有安全保障，這場戰爭就不算真正結束。面對（俄羅斯）這樣的鄰居，依然有侵略再次發生的風險。」他希望安全保障在基輔簽署和平協議的那一刻起立即生效，並呼籲美方考慮將期限從15年延長至30、40甚至 50年。

澤倫斯基還指出，有外國部隊入駐烏克蘭，是最為具體的安全保障。

他表示烏克蘭與美國洽談的20點和平計畫，最終應該交給烏克蘭人民公投是否接受。舉行公投需要60天的準備，因此需要先敲定至少60天的停火期，只是他認為目前俄國無意在此時停火。

美國總統川普週日在會談後表示，和平協議已經接近達成。克里姆林宮週一表示，目前離和平的確更近了，但是還有頓巴斯地區等核心問題。

俄國目前佔領頓巴斯地區頓內茨克州約75%土地，在盧甘斯克州佔領99%土地，俄方堅持要求烏克蘭從所有頓巴斯地帶撤兵，承認俄國正式吞併整個頓巴斯領土。

澤倫斯基也說頓巴斯問題是尚未解決的核心關鍵，另外還有札波羅熱核電廠的問題。俄軍佔領這座歐洲最大的核電廠，但是烏克蘭仍然控制札波羅熱的首府札波羅熱市。

澤倫斯基表示，最終的和平協議應該由烏克蘭、俄國、歐洲以及美國四方一同簽署。他提議烏克蘭官員可在1月在白宮與美國以及歐洲領導層會晤，以敲定最後細節。

