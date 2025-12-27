澤倫斯基要求停火60天辦公投 川普：在我點頭前不會有和平方案

左至右分別是:美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。美聯社資料照片



烏克蘭總統澤倫斯基將於週日（12/28）和美國總統川普會面討論俄烏「20點和平方案」。澤倫斯基說，若俄國同意停火60天，他願意將和平方案交付公投。另一方面，川普則是強調，在他同意之前，不會有任何和平協議拍板定案。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）週五（12/26）接受網媒Axios電話訪問時表示，他希望能在週日與川普會面時，說服他接受烏克蘭修改過的「20點和平方案」。澤倫斯基還說，如果他無法說服美國支持烏克蘭在領土議題上的立場，他願意將這份和平方案交付人民公投，但前提是俄國同意停火60天，好讓公投順利籌畫舉行。

美方認為，澤倫斯基願意將和平方案交付公投，可說是他的一大讓步。一名資深美國官員向Axios表示，俄國理解澤倫斯基為了公投而要求停火的原因，但希望能縮短時間。

澤倫斯基還向Axios透漏，在原本的和平方案中，美方承諾提供烏克蘭安全保障的年限為15年，但他希望能爭取延長。澤倫斯基說：「我們需要超過15年的保障。」他還說，如果川普同意這點，兩人在週日的會面將會是「一大成功」。

另一方面，川普在週五刊登的Politico訪問報導中強調，任何俄烏和平協議的內容，都需要由他拍板定案。川普說：「他（澤倫斯基）不會得到任何東西，除非我同意。所以讓我們看看他手上要提出什麼吧。」

川普表示，他相信週日與澤倫斯基的會談會進行得很順利，而他也會很快再與俄羅斯總統普丁會面。川普說：「只要我想，會非常快。」

俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）週五向俄國媒體表示，基輔提出的「20點和平方案」內容和當初美方向俄國提出的方案非常不同。他接著說：「我認為2025年12月25日這天，會成為我們記憶中的轉捩點，我們更加靠近解決方案。」

克里姆林宮表示，俄國總統的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已和美方代表談過，但未進一步說明如何看待調整過的和平方案。

根據俄國媒體報導，普丁週三（12/24）曾向幾位俄羅斯企業將表示，不排斥將俄方控制的烏克蘭領土其中一些部分提出來交換，但他堅持要拿下整個頓巴斯地區。

