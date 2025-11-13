澤倫斯基親信涉貪！烏克蘭司法部長被停職調查

前烏克蘭能源部長、現任司法部長加盧先科（German Galushchenko）。（圖／達志／美聯社）

前烏克蘭能源部長、現任司法部長加盧先科（German Galushchenko）12日被暫時停職，原因是他被捲入1起金額高達1億美元的能源部回扣貪腐案，引發公眾憤怒。

綜合外媒報導，這項調查於11日由烏克蘭國家反腐敗局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）聯合揭露，當局指控1個「高層犯罪組織」長期透過國營能源公司「烏克蘭國家核能發電公司」（Energoatom）進行非法金流操作與洗錢，並收取供應商10%至15%的非法佣金，否則便失去合作資格。

更引人矚目的是，這起貪腐網路被指控涉及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的親信、商人明迪奇（Timur Mindich），以及1位內部調查代號為「切格瓦拉」（Che Guevara）的前副總理。

根據SAPO檢察官薩維茨基（Serhiy Savytskyi）在法庭上的說法，明迪奇被控利用其與司法部長加盧先科的關係，在能源部門牟取利益。值得注意的是，明迪奇是電視製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95）的共同持有人，而該公司正是澤倫斯基從政前擔任演員與喜劇演出者時，創立的娛樂品牌。

不過，「95街區工作室」事後立即發表聲明宣稱，明迪奇「未參與公司運作，亦不影響節目內容或團隊決策」。

雖然尚未被逮捕，但加盧先科表示自己「同意政府在調查期間暫時停職」的決定，並稱這是「一個文明且適當的處理方式」。他強調將「在法律戰場上為自己辯護，證明清白。」

烏克蘭總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）也在聲明中宣布了加盧先科的停職決定，但未具體說明其被指控的內容，或在整體貪腐計畫中的角色。

同時，NABU表示，該犯罪組織曾向1位未具名的前副總理（即內部代號為「切格瓦拉」的人士）轉帳約120萬美元，其中最後50萬美元在他被調查後轉入其妻子的帳戶。

對此，澤倫斯基12日在Telegram上發文指出，「涉案者不能繼續留任。這是信任問題。如果被指控，就必須回應。」他本週稍早也強調，凡是被證實有貪腐行為者「必須被判刑」，並呼籲政府部門與反貪機構「通力合作。」

然而，這起貪腐風暴使澤倫斯基再度面臨政治壓力。今年夏天，他曾因授權警方突襲1名著名反貪運動人士以及提出削弱反貪機構權限的法案（後被撤回），而遭遇國內外批評與罕見的街頭抗議。

歐洲執委會上週在1份報告中雖肯定烏克蘭在戰時持續推動反貪改革的努力，但也警告該國「進展有限」，恐危及其長期加入歐盟的願景。報告同時指出，近來國家對民間反貪團體的壓力增加，令人質疑烏克蘭政府對反貪承諾的意願，並敦促基輔「避免在改革成就上出現倒退。」

貪腐醜聞的爆發，對烏克蘭民眾而言可謂雙重打擊。當前俄羅斯無人機持續攻擊烏克蘭能源設施，試圖在冬季來臨前讓該國陷入黑暗與寒冬。

前亞速旅（Azov Brigade）指揮官、現為社群媒體上具影響力的意見領袖克羅捷維奇（Bohdan Krotevych）也在X平台發文批評政府：「除非高層真的進監獄，否則所有『追查與懲處』的說法都只是空洞的民粹。」他警告，若總統府與軍方高層「缺乏實際改革」，將「直接威脅國家主權」，「你要嘛救那些親俄貪官，要嘛救國家，沒有第3條路。」

儘管爭議不斷，「烏克蘭國家核能發電公司」11日仍發聲明強調，事件「未影響公司財務穩定與運作安全」，「Energoatom將繼續作為烏克蘭能源系統的支柱，與國際夥伴共同確保核電設施安全運行，並持續提供穩定電力供應。」

