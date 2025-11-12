澤倫斯基親信涉貪1億美元 烏克蘭入歐盟恐卡關
烏克蘭總統澤倫斯基親信、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）11日被控涉及1億美元的貪汙案，檢方更稱，明迪奇利用與總統的關係操縱能源產業資金流向，透過國營公司洗錢，烏國司法部長加盧申科（German Galushchenko）也因收受利益遭到停職，而牽涉其中的烏克蘭國家核電公司（Energoatom）監事會則被解散，需接受緊急審計才得重組。
據烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）聲明，調查歷時15個月，最終發現嫌疑人「利用與總統的友好關係進行非法活動」，干預能源業資金運作。國家肅貪局（NABU）表示，這是2022年至今最龐大的貪腐案件，現有7人被起訴，包括商界與政府高層，但明迪奇已在11日的突襲搜查前出境烏克蘭。
明迪奇先前是製片人，曾與澤倫斯基合夥成立影視製作公司「Kvartal 95」，他的產業包含媒體、金融和礦產，橫跨多國，引薦的人選也在澤倫斯基上台後擔任多處要職。讓明迪奇在政商兩界勢力與日俱增。
澤倫斯基在最新聲明中表示「所有反腐行動都非常必要」，並呼籲官員配合調查，但他對明迪奇案保持沉默，未明確回應。
《紐約時報》指出，這起案件反映出烏克蘭反腐體系在政治壓力下的困境。澤倫斯基今年7月曾推動法案，試圖將兩大獨立反腐機構─國家肅貪局與肅貪專責檢察署納入行政體系，引發強烈反彈。主要城市爆發數萬人的大規模示威，澤倫斯基在民意下最終撤回修法。
上述反腐機構在法案撤回後還揭露Energoatom內部的龐大利益網。部分官員及企業高層從承包商收受15％回扣，另有錄音顯示官員曾討論挪用防禦能源設施的資金。
根據美國資深調查記者、普立茲獎得主赫什（Seymour Hersh）2023年曾披露中情局報告，稱澤倫斯基及親信挪用至少4億原定用於採購柴油的美援資金。
持續發展的貪腐危機已經動搖烏克蘭的國際信任基礎。歐盟官員多次強調，「反腐」是烏克蘭入盟談判的前提，若無法證明改革成效，加入進程恐受阻。分析認為，若親信貪腐案坐實，將嚴重削弱澤倫斯基在西方國家的信譽。
此外，俄國克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）12日被媒體提問時表示，西方國家「已經愈來愈明白意識到」給基輔的資金正被政府盜用。他認為，不僅歐洲國家對此表現出關切，美國也不可能置身事外，因為華府是烏克蘭最主要的資助來源。
