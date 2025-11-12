澤倫斯基親密盟友捲入重大貪腐醜聞 能源、司法部長辭職

親密盟友涉入貪腐，以及愈來愈多烏克蘭總統府人士恐嚇與壓制批評者的指控，對總統澤倫斯基構成重大考驗。

烏克蘭總統澤倫斯基昨天呼籲，撤換能源部長和司法部長。而在對烏克蘭能源部門腐敗問題展開重大調查後，兩名部長相繼辭職。（戚海倫報導）

反腐敗機構周一指控，有多人策劃了一起能源領域價值大約一億美元挪用公款計畫，其中包括烏克蘭國家核電公司的挪用公款案。根據報導，部分捲入醜聞的人，現在或曾經是烏克蘭總統澤倫斯基的親密夥伴。

英國廣播公司BBC報導，相關指控指出，司法部長加盧申科和其他一些重要部長和官員，從建造防禦工事以抵禦俄羅斯對能源基礎設施的攻擊的承包商那裡，收受了款項。據指出涉案人員包括前副總理切爾尼紹夫，和商人明迪奇，明迪奇是澤倫斯基前媒體製作公司「95街區工作室」的共同所有人。報導指出，明迪奇已經逃離烏克蘭。

澤倫斯基呼籲撤換能源部長葛林丘克、和司法部長加盧申科。加盧申科反駁指控，表示將為自己辯護。葛林丘克透過社群媒體表示，「在我的職業活動範圍內，沒有任何違法行為」。在重大調查展開後，兩人相繼辭職。報導中也說，最新的醜聞可能會給澤倫斯基帶來更多尷尬問題。