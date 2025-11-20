澤倫斯基訪土耳其尋和平方案 盼年底前重啟俄烏換俘

（中央社記者陳彥婷基輔19日專電）烏克蘭近期內部挑戰與外部壓力交織之際，總統澤倫斯基今天前往土耳其與總統艾爾段會晤，會後表示將借重土耳其與俄羅斯之間的外交管道，尋求和平方案，並宣布爭取在今年底前重啟與俄羅斯的戰俘交換程序。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於安卡拉（Ankara）舉行會談後出席聯合記者會。澤倫斯基指兩人對話「有成效與具意義」，指烏國重視兩國之間的信任。他說未來將依託土耳其「外交手腕與理解莫斯科的能力」，探索止戰途徑，以邁向「莊嚴和平」。

他強調，「戰爭必須終結，沒有任何替代和平選項。俄羅斯必須明白，發動戰爭與殺戮不會得到獎賞，也不能保留日後再次對烏克蘭或區域其他國家發動侵略的能力」。

澤倫斯基並提到，土耳其在「志願者聯盟」的海軍領域具關鍵作用，在黑海局勢升高之際，土方是有能力確保海上安全的力量。他說已與艾爾段討論未來合作方向，包括共同生產項目與國防協調，在不久將來落實決定。

談到戰俘交換，他表示在土耳其協助下，至今釋放超過2500名烏國戰俘，希望可在今年底前重啟程序，名單將涵蓋克里米亞韃靼（Crimean Tatar）政治與宗教人士，以及遭俄方擄走的兒童。

艾爾段則指出，土耳其已準備好扮演角色，與俄方討論任何能促成停火與長期和平的方案，也認為美國在談判中可發揮一定作用。他重申土方支持烏克蘭的領土完整與主權，表示若能在伊斯坦堡協議基礎上建立更全面架構，將有助緩解當前緊張情勢。

所謂「伊斯坦堡協議」是在今年，土耳其斡旋下促成俄烏之間的戰俘交換安排，至今進行3輪談判，主要針對交換戰俘與平民，俄烏又嘗試交換和平與停火備忘錄，但因歧見深，未能達成共識。

根據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其外長費丹（Hakan Fidan）、情報首長卡林（Ibrahim Kalin）等均出席會議，俄方先前已表明不會參與。

值得注意的是，基輔早前宣布也會參與會議的美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則未出席，美國數位新聞媒體Axios引述美國官員指出，由於基輔單方面決定拿著與歐洲領袖協定，而非美方同意的方案討論，惹來美方不滿，也有一說是與近日烏國貪腐醜聞涉澤倫斯基親信有關。

報導又引述美俄官員說法，指美國總統川普（Donald Trump）政府近期持續與俄方秘密磋商，提出一份以加薩停火方案為藍本的28點計畫。英國「金融時報」（Financial Times）報導，內容涵蓋把烏東頓巴斯（Donbas）地區割讓給俄羅斯、把烏克蘭兵力減半、接受俄語為國家語言等。

此外，外媒報導多名五角大廈官員已抵達基輔，代表美方重新推動俄烏和平對話，同時深化雙方在無人機與人工智慧領域的軍工合作。美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與陸軍參謀長喬治上將（General Randy George）將與澤倫斯基、烏軍高層及國會議員會面。（編輯：張芷瑄）1141120