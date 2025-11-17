澤倫斯基訪巴黎 爭取防空武器對抗俄致命空襲

（中央社巴黎17日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天訪問巴黎，尋求取得更多武器，以保衛國家，對抗俄羅斯殺傷力不斷增強的飛彈和無人機攻擊。

法新社和路透社報導，澤倫斯基此行是對西方盟友短暫訪問的一部分，他昨天與希臘達成能源協議，明天將訪問西班牙。

俄羅斯近幾週對烏克蘭發動猛烈的無人機和飛彈攻擊，且莫斯科宣稱在東南部的札波羅熱地區（Zaporizhzhia）的地面戰線有重大推進。

澤倫斯基曾表示，「與法國的重大協議」將很快公布，但目前尚不清楚是否會在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的會談中達成最終定案。

法國總統府表示，馬克宏將「讓法國在軍備工業領域的精湛技術來支援烏克蘭的國防」。他指出，巴黎將提出方案，幫助烏克蘭「取得回應俄羅斯侵略所需的系統」。

法國總統府特別強調防空能力。就在俄羅斯對基輔發動致命打擊的隔天，澤倫斯基15日再次呼籲，要求獲得更多的反飛彈系統。

澤倫斯基和馬克宏將從巴黎附近的維拉科布萊（Villacoublay）空軍基地展開一天的行程，觀看法國飆風戰鬥機（Rafale）的展示。

他們也將視察無人機以及法國與義大利共同開發的SAMP-T地對空飛彈系統。

馬克宏上個月承諾提供更多幻象戰機（Mirage），先前承諾提供6架，並將為基輔操作的SAMP/T防空系統，提供新一批由歐洲集團MBDA製造的Aster 30地對空飛彈。

但據兩名知情人士透露，今天的訪問將為基輔帶來更多成果，可能包括一項為期10年的戰略航空協議，意味著將向基輔提供多用途、戰機製造商達梭公司（Dassault）製造的飆風戰鬥機。

部分戰機可能直接從法國現有庫存提供，但大部分將是長期供應，作為烏克蘭擴大長期機隊至250架戰機的努力之一，其中包括美國F-16與瑞典獅鷲戰機（Gripen）。（編譯：陳昱婷）1141117