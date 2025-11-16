澤倫斯基訪希臘商談天然氣協議 盼填補冬季能源缺口

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)發言人尼基佛洛夫(Sergiy Nykyforov)告訴法新社，澤倫斯基今天(16日)抵達雅典，此行目的是與希臘敲定天然氣協議，以滿足烏克蘭冬季的能源需求。

根據希臘廣播電視公司(ERT)的畫面顯示，希臘副總理柯斯提(Kostis Hatzidakis)在雅典國際機場迎接澤倫斯基。

這是澤倫斯基自2023年以來首次訪問希臘，他將與希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)等人會面。

澤倫斯基在抵達雅典前宣布，由於烏克蘭的能源基礎設施遭到俄羅斯大規模空襲破壞，烏克蘭將從希臘進口天然氣。

莫斯科從上個月開始對烏克蘭天然氣設施發動了自2022年開戰以來，最大規模的空襲，導致烏克蘭主要供暖燃料高達60%的產量中斷。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「我們已經與希臘就向烏克蘭供應天然氣達成了協議。」

澤倫斯基補充說，基輔方面也已達成融資協議，以彌補俄羅斯空襲造成的「近20億歐元」(23.2億美元)的生產損失。這筆資金來自烏克蘭政府、由歐盟執委會(European Commission)擔保的歐洲銀行、烏克蘭銀行、以及挪威。

在此次訪問希臘之前，烏克蘭剛宣布了多個受到美國支持的大型能源計畫。

米佐塔基斯日前表示，希臘是「美國液化天然氣(LNG)取代俄羅斯天然氣，進入該地區的天然門戶」。

位於希臘東北部港口城市亞歷山德魯波利斯(Alexandroupolis)的儲存設施啟用後，該港成為美國液化天然氣的接收點，此舉削弱了俄羅斯在該地區的市場佔比。