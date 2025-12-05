澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

（中央社記者陳彥婷基輔5日專電）烏克蘭總統澤倫斯基日前訪問愛爾蘭期間，疑有不明「軍用型」無人機闖入當地政府劃設的「禁飛區」。愛爾蘭政府已獲悉相關情況，但無人機來源與操控者仍待釐清。烏克蘭總統府今天凌晨前證實此事。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）1日晚抵達愛爾蘭進行1天的國事訪問。烏克蘭總統府辦公室表示，外訪安全由主辦國負責，根據愛爾蘭政府提供的資訊，確實偵獲媒體報導所提的不明無人機，但並未影響行程，也不需調整安排。

愛爾蘭媒體「thejournal.ie」報導，1日深夜疑似有4架來路不明的軍用無人機自愛爾蘭首都都柏林東北方起飛，朝澤倫斯基專機預定航道前進。報導引述消息稱，無人機出現的時間與位置幾乎與專機抵達點相符，但因專機提前落地而未遭遇。

配合總統訪問，愛爾蘭航空局（Irish Aviation Authority）曾將都柏林及周邊可能供專機通行的空域列為「禁飛區」。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）則報導，愛爾蘭海軍艦艇曾在都柏林東北方小漁村霍斯（Howth）上空目擊5架無人機，位置正處於澤倫斯基專機飛行路線上，因而引發安全警示。雖有憂心無人機可能試圖干擾專機，但因未構成實質威脅，當局未採取攔截。

兩家媒體均指出，無人機的操控者及飛離方向目前仍舊不明。

英國廣播公司（BBC）報導，愛爾蘭政府已知悉相關情況，但國防部對個別事件不予置評。國防部發言人僅表示，國防部支援的安全行動透過「多項協調措施」，順利確保澤倫斯基安全完成訪問。愛爾蘭警方未就事件啟動調查。

近來俄羅斯無人機多次侵擾歐洲多國領空。自9月俄製無人機跨越波蘭領空並遭北約盟軍擊落後，摩爾多瓦、羅馬尼亞、愛沙尼亞、丹麥等國也陸續發生類似事件，部分甚至導致機場短暫關閉。儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾宣稱「不會再派無人機」，相關事件仍未平息。（編輯：韋樞）1141205