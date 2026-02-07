澤倫斯基證實美方提出結束戰爭期限 新一輪談判下週在邁阿密展開

烏克蘭總統澤倫斯基證實，美方已經傳達在夏天結束戰爭的要求，圖為俄軍新一波空襲之後，烏克蘭境內建築遭毀損的畫面。（取自澤倫斯基Ｘ平台帳號）



烏克蘭總統澤倫斯基7日證實，華府已表達希望各方在夏季來臨之前，找出結束俄烏戰爭的方案，避免美國期中選舉受到過多的外在影響，且美方也提議在下週於邁阿密展開新一輪的談判。

美方要求6月前完成相關作業 烏克蘭「不能太過天真」

根據路透報導，澤倫斯基7日發表談話，表示「美國方面呼籲各方在今年夏季來臨之前結束戰爭，並且很有可能透過施壓的手段，使各方遵守華府所提出的時間表」，並且指出「期中選舉對美國而言顯然更重要」，因此認為烏克蘭對此事「不能太過天真」。

澤倫斯基也表示，美方明確傳達希望能在6月之前完成所有作業的要求，同時也提議在下週於佛羅里達州邁阿密，舉行新一輪談判。

報導表示，澤倫斯基的說法證實了消息人士所透露、美方已經提出結束戰爭期限一事，本週俄烏雙方在美方斡旋之下，於阿布達比進行了為期2天的談判，但並無任何重要的突破，不過雙方同意分別釋放157名戰俘，這也是雙方中斷換俘作業5個月之後，再度重啟相關事宜。

報導指出，澤倫斯基在談話中表示，他從情報單位的報告中獲知，俄國特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）向美方提出了價值達到12兆美元（約379.08兆元新台幣）的合作協議，因此公開強調無論美俄之間合作內容為何，都不應違反烏克蘭憲法的原則。

俄軍持續攻擊烏克蘭基礎建設 試圖瓦解抵抗意志

就在俄烏雙方談判的期間，俄軍也並未放緩攻擊的節奏，澤倫斯基指出俄方從6日晚間至7日清晨，動用了超過400架無人機，與近40枚飛彈針對烏克蘭能源基礎建設進行攻擊，試圖癱瘓電網，瓦解烏克蘭人民的抵抗意志。

澤倫斯基透過社群平台X發文，指控俄方「雖然每天都可以選擇以外交手段結束戰爭，但最終都選擇了進行攻擊」，因此呼籲國際之間進一步對莫斯科施壓，剝奪俄方向烏克蘭發動戰爭的能力。

