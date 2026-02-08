澤倫斯基證實美方設終戰期限 三方會談下週登場

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期向烏克蘭與俄羅斯提出終戰構想，建議將今年 6 月設定為結束戰爭的期限。烏克蘭總統澤倫斯基 7 日證實，美方已明確提出這項時程安排，並警告若屆時未能達成協議，華府可能對雙方施加強大壓力，以避免戰事無限期延宕。

根據《法新社》報導，澤倫斯基指出，美國正推動一份具體的終戰目標，要求各方提出清楚的事件時程表。他轉述，美方希望在今年夏初前促成停戰，並不排除依照時程進度，對相關各方進行施壓，以加速談判進展。

廣告 廣告

為推動談判，下一輪美烏俄三方會談預計於下週舉行。澤倫斯基透露，美方已提議將會談地點首度移至美國本土，可能選在佛羅里達州邁阿密，烏克蘭方面已確認將出席，相關細節仍在協調中。

除終戰時程外，談判亦涉及龐大經濟利益。澤倫斯基證實，俄羅斯代表向美方提出一項總額高達 12 兆美元的經濟提案，被稱為「德米特里耶夫方案」，由俄國特使德米特里耶夫主導，內容聚焦美俄之間的經濟合作，成為談判的重要籌碼。

不過，在外交接觸加速之際，戰場局勢仍然緊張。澤倫斯基指出，俄軍 7 日發動大規模空襲，動用逾 400 架無人機與 40 枚飛彈，雖未直接擊中核反應爐，但高壓變電站受損，迫使境內核電廠降低發電量。他也對俄方停火誠信表示保留，強調過往曾有承諾停火卻中途違約的紀錄。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

世界90%核武庫在他們手上 ! 美、俄核條約到期 5年來首次高層軍事對話

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」 國民黨5聲明要美方敦促綠幫軍人加薪