澤倫斯基讓步談「自由經濟區」 將球踢給普丁

烏克蘭總統澤倫斯基提及的新計畫，似乎將為烏克蘭先前不願接受的條件開路，包括撤軍及設置非軍事區。

烏克蘭總統澤倫斯基公布了一項更新後的和平計畫細節，向俄羅斯提出烏軍可能從東部撤出，並且在原址建立非軍事區。美國媒體分析，澤倫斯基在幾個關鍵談判要點上做出讓步，實際把球踢到俄羅斯那邊。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，關於烏克蘭東部頓巴斯地區的關鍵問題，烏克蘭總統澤倫斯基表示，自由經濟區是潛在的選擇。他說，由於烏克蘭反對撤軍，美國談判代表正尋求建立一個非軍事區或自由經濟區，他強調，烏軍撤出的任何區域，都必須由烏克蘭負責警務工作。

BBC報導，澤倫斯基說，包括領土問題在內的敏感問題，必須在領導人層面解決，但新的草案為烏克蘭提供強有力的安全保障和80萬軍事力量。

美國有線電視新聞網CNN報導，澤倫斯基願意在幾個關鍵談判要點上做出讓步，這些要點曾經威脅到和莫斯科剛萌芽的和平進程，這實際上把球踢到了俄羅斯這邊。克里姆林宮發言人培斯科夫周三對媒體說，莫斯科將會根據相關訊息制定下一步行動計劃，但他拒絕討論具體細節，表示莫斯科認為，在媒體上討論談判是適得其反的。