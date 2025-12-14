澤倫斯基赴德談判前表態 烏克蘭願放棄加入北約

烏克蘭總統澤倫斯基說：「很高興見到你，你好嗎？」

德國總理梅爾茨說：「我很好，美國代表已經到了。」

烏克蘭總統澤倫斯基在德國總理梅爾茨主持的會談中與美方特使，也就是總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫以及女婿庫許納會面。梅爾茨簡短致詞後便離場，讓雙方進行談判。烏克蘭總統顧問利特溫表示14日的會談已經結束，其他歐洲領導人預計15日抵達德國參與後續會談。

全部結束後，隨後澤倫斯基將對外說明。利特溫補充，官員們目前正審閱相關草案文件。在飛往柏林的路上，澤倫斯基透過通訊應用程式WhatsApp表示願放棄烏克蘭加入北約，以換取美歐安全保障。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，「烏克蘭與美國間的雙邊安全保障，也就是來自美國，對我們而言類似第5條款那樣的保障以及來自歐洲夥伴和其他國家，加拿大、日本等等，所提供的安全保證，對我們來說是防止俄羅斯再次侵略的一個機會，而這是我們所做出的妥協。」

根據北約第5條款，若任何一個北約成員國在歐洲或北美遭到武裝攻擊，會被視為對所有成員國的攻擊，成員國即啟動集體防衛的機制。澤倫斯基表示烏克蘭從一開始就希望加入北約，但來自美國與歐洲的一些夥伴並不支持。

俄羅斯總統蒲亭始終對北約東擴與烏克蘭加入北約持反對立場，莫斯科並主張烏克蘭必須保持中立，不得有北約部隊駐紮。北約秘書長呂特11日在柏林演說時表示，北約必須「為我們祖父母或曾祖父母所經歷的戰爭規模做好準備」，並宣稱「我們將是俄羅斯的下一個目標」。

克里姆林宮則一再否認相關說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「這看起來像是一個已經忘記第二次世界大戰究竟是什麼樣子的世代所發表的言論。」

