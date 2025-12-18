澤倫斯基赴歐盟峰會爭取援助 烏美本週再談和平方案

烏克蘭總統澤倫斯基今天(18日)抵達比利時布魯塞爾，正值歐盟領袖召開關鍵高峰會，協商未來兩年對烏克蘭的財政支援方案。澤倫斯基將親自向歐盟領袖遊說，希望將遭凍結的俄羅斯資產撥給烏克蘭使用。

法新社報導，澤倫斯基在前往布魯塞爾出席歐盟高峰會前向記者表示：「我將與所有領袖會談，提出我們的論點，我非常希望能獲得正面決定。若無法達成，對烏克蘭來說將會是個大問題。」

歐盟目前正討論是否以及如何運用遭凍結的俄羅斯資產，以協助烏克蘭因應戰爭帶來的龐大財政與重建需求。

廣告 廣告

此次峰會被視為關鍵會議，將決定烏克蘭在戰事持續之際能否獲得穩定的中期資金支援。

澤倫斯基也表示，烏克蘭與美國代表團將於19日與20日在美國舉行新一輪會談，目標是結束俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。

美國總統川普(Donald Trump)正推動儘快達成協議以結束戰事，相關談判團隊已提出多項終戰草案。川普表示，在澤倫斯基、美國與歐洲官員上週同意一項20點和平計畫後，距離達成協議已是前所未有地接近。

不過，俄羅斯至今尚未對最新提案作出回應，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)也重申，莫斯科將持續追求其在烏克蘭的最大軍事目標。

澤倫斯基表示：「我們都知道俄羅斯的立場，他們想要佔領整個頓巴斯(Donbas)。」他並多次強調，烏克蘭不會放棄俄軍尚未實際控制的領土。

普丁則於17日表示，俄羅斯「肯定」會實現其在烏克蘭的目標。(編輯：陳士廉)