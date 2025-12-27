澤倫斯基赴美盼敲定20點和平方案 川普不急於表態

烏克蘭總統澤倫斯基明天（28日）將與美國總統川普在佛州會面，期盼敲定與美國所達成的20點俄烏和平方案，獲得美方的安全保證，強調只要俄國同意停火60天，烏克蘭政府會在這段期間把和平方案交付公投。但川普以乎不急於表態敲定和平方案。

烏克蘭總統澤倫斯基（圖）赴美，28日將與美國總統川普在佛州會面，期盼敲定與美國所達成的20點俄烏和平方案，獲得美方的安全保證。（美聯社資料照）

澤倫斯基赴美盼敲定的20點和平方案，架構包含設立非軍事區，預料他這趟也將聚焦於美國提供的安全保證；他說美烏就這份修改後的川普和平方案已有9成共識。但川普26日接受政治新聞網POLITICO專訪時似乎不急於表態支持澤倫斯基。川普說：「只要我不點頭，他就什麼都沒有，所以就看看他能拿什麼來。」

廣告 廣告

POLITICO認為川普這番話凸顯烏克蘭的命運，很大程度上仍取決於能否說服川普相信基輔已做出足夠讓步。美方目前盼澤倫斯基放棄原本的堅持，而川普也常對烏方這種往返拉鋸感到不耐。

烏克蘭總統澤倫斯基赴美國盼敲定的20點和平方案，並指美烏就這份修改後的川普和平方案已有9成共識。但美國總統川普（圖）26日接受專訪時似乎不急於表態支持澤倫斯基。（美聯社資料照）

不過，川普仍認為屆時與澤倫斯基的會面將富有成效，「我想應該能跟他談得很好，我覺得和普丁應該也能談得不錯」還說只要他覺得適當，很快就能與普丁講上話。

澤倫斯基26日告訴Axios新聞網，他希望28日會晤時能與川普就結束俄烏戰爭達成共識架構，還透露若俄羅斯同意至少停火60天，他願意將涉及讓渡領土的這份方案提交烏克蘭全民公投。

澤倫斯基將此舉與英國「脫歐公投」相比擬，即國內正反雙方就一個極為複雜的議題論戰與抉擇，只不過這回將是在時間更為緊迫、且仍處於戰火中的國家進行。